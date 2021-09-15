Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар зустрінеться з Шерифом в першому турі Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф" і почнеться о 19:45. Ми проведе мультимедійну онлайн-трансляцію матчу з відео голів.

ОНЛАЙН ШЕРИФ – ШАХТАР

Реклама

Шериф став головною сенсацією поточної Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди, здолавши такі команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо. А головним творцем успіху тираспольців є український тренер Юрій Вернидуб!

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Втім, в групі Шерифу вже не залишають шансів. Коефіцієнти на вихід із групи:

Реал – 1.03;

Інтер – 1.28;

Шахтар – 2.75;

Шериф – 11.00.

Історія протистоянь:

Шахтар і Шериф до цього зустрічалися лише двічі. У 2003 році команди перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У Тирасполі команди розійшлися миром (0:0), а в Донецьку перемогу святкував Шахтар (2:0). Матчі в Кубку Співдружності не беремо до уваги.

Форма команд:

Шериф не програє вже 12 матчів поспіль у всіх турнірах! В останній раз команда Вернидуба програвала ще в липні. У попередньому мате в рамках чемпіонату країни Шериф обіграв Петрокуб (2: 0).

Шахтар перед стартом в групі Ліги чемпіонів обіграв Дніпро-1 (2:0). А в цілому "гірники" мають серію з семи матчів без поразок. До цього числа входить і матчі відбору в ЛЧ проти Гента і Монако.

кадри:

У Шерифа не зможе допомогу команді Бєлоусов, а участь Кіабі під питанням. У Шахтаря в лазареті двоє гравців – Трубін і Жуніор Мораес. А Манор Соломон не зможе зіграти через релігійне свято.

Орієнтовні склади від УЄФА:

"Шериф": Атанасіадіс; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано; Аддо, Тілль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане

Атанасіадіс; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано; Аддо, Тілль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане "Шахтар": Пятов; Додо, Віта, Марлон, Матвієнко; Майкон, Алан Патрік; Тете, Педріньо, Фернандо; Траоре

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Котирування букмекерів:

Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.93, на нічию – 3.56, на перемогу Шерифа – 4.62.

Де дивитись:

Матч Шериф – Шахтар в прямому ефірі покажуть на платформі Megogo. Трансляція розпочнеться о 22:00.