Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар зустрінеться з Шерифом в першому турі Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Поєдинок пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф" і почнеться о 19:45. Ми проведе мультимедійну онлайн-трансляцію матчу з відео голів.
ОНЛАЙН ШЕРИФ – ШАХТАР
Шериф став головною сенсацією поточної Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди, здолавши такі команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо. А головним творцем успіху тираспольців є український тренер Юрій Вернидуб!
Втім, в групі Шерифу вже не залишають шансів. Коефіцієнти на вихід із групи:
- Реал – 1.03;
- Інтер – 1.28;
- Шахтар – 2.75;
- Шериф – 11.00.
Історія протистоянь:
Шахтар і Шериф до цього зустрічалися лише двічі. У 2003 році команди перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У Тирасполі команди розійшлися миром (0:0), а в Донецьку перемогу святкував Шахтар (2:0). Матчі в Кубку Співдружності не беремо до уваги.
Форма команд:
Шериф не програє вже 12 матчів поспіль у всіх турнірах! В останній раз команда Вернидуба програвала ще в липні. У попередньому мате в рамках чемпіонату країни Шериф обіграв Петрокуб (2: 0).
Шахтар перед стартом в групі Ліги чемпіонів обіграв Дніпро-1 (2:0). А в цілому "гірники" мають серію з семи матчів без поразок. До цього числа входить і матчі відбору в ЛЧ проти Гента і Монако.
кадри:
У Шерифа не зможе допомогу команді Бєлоусов, а участь Кіабі під питанням. У Шахтаря в лазареті двоє гравців – Трубін і Жуніор Мораес. А Манор Соломон не зможе зіграти через релігійне свято.
Орієнтовні склади від УЄФА:
- "Шериф": Атанасіадіс; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано; Аддо, Тілль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане
- "Шахтар": Пятов; Додо, Віта, Марлон, Матвієнко; Майкон, Алан Патрік; Тете, Педріньо, Фернандо; Траоре
Котирування букмекерів:
Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.93, на нічию – 3.56, на перемогу Шерифа – 4.62.
Де дивитись:
Матч Шериф – Шахтар в прямому ефірі покажуть на платформі Megogo. Трансляція розпочнеться о 22:00.