15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
15 вересня, 09:17
У середу, 15 вересня, донецький Шахтар проведе перший матч групового етапу Ліги чемпіонів: в першому турі "гірники" завітають в гості до молдавського Шерифа

Шахтар зустрінеться з Шерифом в першому турі Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф" і почнеться о 19:45. Ми проведе мультимедійну онлайн-трансляцію матчу з відео голів.

ОНЛАЙН ШЕРИФ – ШАХТАР

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Шериф став головною сенсацією поточної Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди, здолавши такі команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо. А головним творцем успіху тираспольців є український тренер Юрій Вернидуб!

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Втім, в групі Шерифу вже не залишають шансів. Коефіцієнти на вихід із групи:

  • Реал – 1.03;
  • Інтер – 1.28;
  • Шахтар – 2.75;
  • Шериф – 11.00.

Історія протистоянь:

Шахтар і Шериф до цього зустрічалися лише двічі. У 2003 році команди перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У Тирасполі команди розійшлися миром (0:0), а в Донецьку перемогу святкував Шахтар (2:0). Матчі в Кубку Співдружності не беремо до уваги.

Форма команд:

Шериф не програє вже 12 матчів поспіль у всіх турнірах! В останній раз команда Вернидуба програвала ще в липні. У попередньому мате в рамках чемпіонату країни Шериф обіграв Петрокуб (2: 0).

Шахтар перед стартом в групі Ліги чемпіонів обіграв Дніпро-1 (2:0). А в цілому "гірники" мають серію з семи матчів без поразок. До цього числа входить і матчі відбору в ЛЧ проти Гента і Монако.

кадри:

У Шерифа не зможе допомогу команді Бєлоусов, а участь Кіабі під питанням. У Шахтаря в лазареті двоє гравців – Трубін і Жуніор Мораес. А Манор Соломон не зможе зіграти через релігійне свято.

Орієнтовні склади від УЄФА:

  • "Шериф": Атанасіадіс; Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано; Аддо, Тілль; Траоре, Коловос, Кастаньеда; Янсане
  • "Шахтар": Пятов; Додо, Віта, Марлон, Матвієнко; Майкон, Алан Патрік; Тете, Педріньо, Фернандо; Траоре

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Котирування букмекерів:

Шахтар виступає сьогодні в ролі фаворита матчу: коефіцієнт на перемогу команд Роберто Де Дзербі – 1.93, на нічию – 3.56, на перемогу Шерифа – 4.62.

Де дивитись:

Матч Шериф – Шахтар в прямому ефірі покажуть на платформі Megogo. Трансляція розпочнеться о 22:00.

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