Шелестюк після нічиєї у рингу звинуватив суддів: "Перемога за нами! Для всіх українців!"

Бій Шелестюк - Маестре завершився внічию

Український боксер Тарас Шелестюк, який не знав поразок на профі-рингу, в ніч на суботу в Канаді провів поєдинок проти Габріеля Маестре з Венесуели. За підсумками 10 раундів судді нарахували нічию. З цим категорично не згоден наш боксер:

"Перемога за нами! А те, що нарахували судді, – нехай буде на їхній совісті. Насамперед, цей бій для всіх українців та України. Також дякую всім за підтримку та побажання перед боєм, та привітання після поєдинку!" – написав Тарас у своєму Instagram.

Судді виставили такі оцінки: 97-93 на користь Шелестюка, 96-94 на користь Маестре та нічия 95-95.

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Тарас Шелестюк живе та тренується у США. На профі-рингу він провів 20 боїв – 19 перемог і тепер одна нічия. У любителях Тарас брав "бронзу" Олімпійських ігор.

Тарас Шелестюк проведе бій у Казиному Монреалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому Шелестюк назвав те, що відбувається цими днями в Україні, винищенням та геноцидом українського народу:

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Путін, Лукашенко, російський уряд, російська армія, білоруська армія і всі люди, які підтримують цей жах, винні у цьому злочині проти людства. За винищення та геноцид українського народу ваші жалюгідні душонки вічно горітимуть у пеклі, тварюки. Хоча ви й так уже давно там, у вас немає душі... А ми вистоїмо, я вірю в це! І потім дамо вам такої п*зди, що мало вам, суки, не здасться!



