Шелестюк после ничьей в ринге обвинил судей: "Победа за нами! Для всех украинцев!"

Бой Шелестюк - Маэстре завершился вничью

Не знавший поражений на профи-ринге украинский боксер Тарас Шелестюк в ночь на субботу в Канаде провел поединок против Габриэля Маэстре из Венесуэлы. По итогам 10 раундов судьи насчитали ничью. С чем категорически не согласен наш боксер:

"Победа за нами! А то что насчитали судьи – пусть будет на их совести. В первую очередь, этот бой для всех украинцев и Украины. Также благодарю всех за поддержку и пожелания перед боем и поздравления после поединка!", – написал Тарас в своем Instagram.

Судьи выставили следующие оценки: 97-93 в пользу Шелестюка, 96-94 в пользу Маэстре и ничья 95-95.

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Тарас Шелестюк живет и тренируется в США. На профи-ринге он провел 20 боев – 19 побед и теперь одна ничья. В любителях Тарас брал "бронзу" Олимпийских Игр.

Тарас Шелестюк проведет бой в Казино Монреаль / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад Шелестюк назвал происходящее в эти дни в Украине истреблением и геноцидом украинского народа:

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Путин, Лукашенко, российское правительство, российская армия, белорусская армия и все люди которые поддерживают этот ужас, виноваты в этом преступлении против человечества. За истребление и геноцид украинского народа, ваши жалкие душонки вечно будут гореть в аду, твари. Хотя вы и так уже давным давно там, у вас нет души… А мы выстоим, я верю в это! И затем дадим вам такой п*зды, что мало вам, суки не покажется!



