Шедевр Педріньо і сейви Трубіна: огляд матчу Монако – Шахтар

"Гірники" привезли перемогу из Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар вдало з'їздив в князівство, де зіграв перший матч четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" обіграли Монако.

Єдиний гол в матчі забив в середині першого тайму Педріньо. Ще пару раз виручив Трубін. Це в сумі створило донецькому клубу хороший заділ перед матчем у Харкові, який пройде через тиждень.

Монако – Шахтар – 0:1

Гол: Педріньо (19)

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Монако: Маецкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшіль, Кайо Енріке, Мартінш (Діатто, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Чуамені, Головін (Діоп, 60), Фолланд, Бен-Йеддер (Боада, 67).

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антоніо, Тете (Марлос, 89), Педріньо (Алан Патрік, 46), Соломон (Коноплянка, 66), Траоре (Сікан, 89).