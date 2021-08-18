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Шедевр Педриньо и сэйвы Трубина: обзор матча Монако – Шахтер

Любомир Луканюк
18 августа, 00:45
В квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях добыл минимальную победу над Монако. Через неделю команды встретятся в Харькове

"Горняки" увезли победу из Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер удачно съездил в княжество, где сыграл первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" обыграли Монако.

Единственный гол в матче забил в середине первого тайма Педриньо. Еще пару раз выручил Трубин. Это в сумме создало донецкому клубу хороший задел перед ответным матчем в Харькове, который пройдет через неделю.

Монако – Шахтер – 0:1
Гол: Педриньо (19)

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Монако: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Чуамени, Головин (Диоп, 60), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио, Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66), Траоре (Сикан, 89).

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