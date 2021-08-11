Шедевр Буяльського та перший гол Раміреса – Динамо не помічає Минай в УПЛ (відео)

Динамо спокійно переграє Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні Динамо зіграло перенесений матч 1 туру проти Миная. Обидві команди погодилися змістити гру на більш пізній строк.

Закарпатці не встигали зібрати команду перед несподіваним поверненням в УПЛ. Динамо ж дало відпочинок провідним гравцям після Євро-2020. Перенесення ж допомогло киянам наситити календар в серпні, щоб команда грала по два поєдинки в тиждень.

У звітному матчі Мірча Луческу застосував ротацію, надавши відпочинок Сидорчуку, Кендзьорі, Шапаренку та Гармашу. У свою чергу в складі киян дебютував літній новачок Ерік Рамірес.

Перший тайм пройшов під диктовку господарів, Минай лише зрідка дозволяв собі тікати в контратаки. У складі Динамо класні моменти були у Караваєва, Тимчика та Раміреса. Однак відкрити рахунок кияни змогли завдяки Буяльському, який красиво у дотик перекинув Кучера.

Перед перервою господарі подвоїли перевагу. Динамо втекло у швидку контратаку, Караваєв вийшов на рандеву з Кучером і віддав на вільного Раміреса. Форварду залишалося влучити в порожні ворота, щоб відзначитися першим голом у складі Динамо.

У другому таймі кияни могли забити ще, однак вирішили заспокоїти гру. Кобін же спробував пожвавити команду замінами. Проте класу гравців Миная не вистачило для того, щоб створити небезпеку біля воріт Бущана.

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Динамо виграє третій матч в чемпіонаті України і очолює турнірну таблицю УПЛ. Кияни відриваються від Шахтаря вже на три очки. Наступну гру в УПЛ кияни проведуть через тиждень проти Інгульця. На Минай же чекає візит до Зорі.

Динамо – Минай 2:0

Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський (Сидорчук, 69), Шепелєв (Шапаренко, 64), Буяльський (Леднєв, 82) – Караваєв (Сідклей, 64), Рамірес (Гармаш, 64), Циганков.

Минай: Кучер – Векляк, Синьогуб, Книш, Гончар (Горін, 80), Багайоко – Байдал (Білоног, 56), Кобак (Ахмедзаде, 56), Хахльов (Петрусенко, 66), Кулієв – Селезньов (Вишневський, 56).

Попередження: Кобак, Багайоко, Книш.

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