Шедевр Буяльского и первый гол Рамиреса – Динамо не замечает Минай в УПЛ (видео)

Динамо спокойно переигрывает Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня Динамо сыграло перенесенный матч 1 тура против Миная. Обе команды согласились сместить игру на более поздний срок.

Закарпатцы не успевали собрать команду перед неожиданным возвращением в УПЛ. Динамо же дало отдых ведущим игрокам после Евро-2020. Перенос же помог киевлянам насытить календарь в августе, чтобы команда играла по два поединка в неделю.

В отчетном матче Мирча Луческу применил ротацию, предоставив отдых Сидорчуку, Кендзере, Шапаренко и Гармашу. В свою очередь в составе киевлян дебютировал летний новичок Эрик Рамирес.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев, Минай лишь изредка позволял себе убегать в контратаки. В составе Динамо классные моменты были у Караваева, Тымчика и Рамиреса. Однако открыть счет киевляне смогли благодаря Буяльскому, который красиво в касание перевесил Кучера.

Перед перерывом хозяева удвоили преимущество. Динамо убежало в быструю контратаку, Караваев вышел на рандеву с Кучером и отдал на свободного Рамиреса. Форварду оставалось попасть в пустые ворота, чтобы отметиться первым голом в составе Динамо.

Во втором тайме киевляне могли забить еще, однако предпочли успокоить игру. Кобин же постарался оживить команду заменами. Тем не менее класса игроков Минаю не хватило для того, чтобы создать опасность у ворот Бущана.

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Динамо выигрывает третий матч в чемпионате Украины и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Киевляне отрываются от Шахтера уже на три очка. Следующую игру в УПЛ киевляне проведут через неделю против Ингульца. Минаю же предстоит визит к Заре.

Динамо – Минай 2:0

Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45+1

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский (Сидорчук, 69), Шепелев (Шапаренко, 64), Буяльский (Леднев, 82) – Караваев (Сидклей, 64), Рамирес (Гармаш, 64), Цыганков.

Минай: Кучер – Векляк, Синегуб, Кныш, Гончар (Горин, 80), Багайоко – Байдал (Билоног, 56), Кобак (Ахмедзаде, 56), Хахлев (Петрусенко, 66), Кулиев – Селезнев (Вишневский, 56).

Предупреждения: Кобак, Багайоко, Кныш.

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