Шанс для України! Тренер збірної Шотландії не викликав лідера на матч відбору ЧС-2022

Кіран Тірні не допоможе Шотландії у дуелі з Україною / Фото: Getty Images

Вже 1 червня футбольна збірна України зіграє з Шотландією у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Гра мала відбутися ще в березні, але через війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, зустріч довелося перенести на літо.

Наша команда вже місяць готується до битви у Глазго, тоді як шотландці зберуться лише цього тижня. Наставник "тартанової армії" Стів Кларк викликав 28 гравців на червневі поєдинки у відборі на Мундіаль та Лізі націй.

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У заявку потрапили майже всі найсильніші футболісти, окрім захисника Арсеналу Кірана Тірні. Гравець уже більше місяця не грає через травму, від якої він так і не відновився.

Також варто зазначити, що пізніше до збірної приєднається капітан шотландців Ендрю Робертсон. Гравець Ліверпуля буде змушений затриматися в клубі до 28 травня, коли його команда воює з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

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ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ

Воротарі:

Девід Маршалл (Хіберніан)

Занден Кларк (Сент-Джонстон)

Крейг Гордон (Хартс)

Ліам Келлі (Мазервелл)

Захисники:

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Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

Ліам Купер (Лідс)

Алан Паттерсон (Евертон)

Грант Хенлі (Норвіч)

Аарон Хікі (Болонья)

Скотт Маккенна (Ноттінгем Форрест)

Джек Хендрі (Брюгге)

Джон Суттер (Рейнджерс)

Ентоні Релстон (Селтік)

Грег Тейлор (Селтік)

Стефен О'Доннелл (Мазервелл)

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Півзахисники:

Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)

Джон Макгінн (Астон Вілла)

Біллі Гілмор (Челсі)

Стюарт Армстронг (Саутгемптон)

Райан Джек (Рейнджерс)

Девід Тернбулл (Селтік)

Каллум Макгрегор (Селтік)

Льюїс Фергюсон (Абердін)

Нападники:

Че Адамс (Саутгемптон)

Райан Крісті (Борнмут)

Ліндон Дайкс (КПР)

Росс Стюарт (Сандерленд)

Джейкоб Браун (Сток Сіті)

Нагадаємо, що у разі перемоги над шотландцями наша команда зіграє 5 червня проти Уельсу за право поїхати на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.