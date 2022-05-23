28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
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Шанс для України! Тренер збірної Шотландії не викликав лідера на матч відбору ЧС-2022

Анатолій Дерека
23 травня, 19:21
Стів Кларк не зможе розраховувати на Кірана Тірні у грі проти збірної України. Також пізніше до розташування команди приїде Ендрю Робертсон

Кіран Тірні не допоможе Шотландії у дуелі з Україною / Фото: Getty Images

Вже 1 червня футбольна збірна України зіграє з Шотландією у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Гра мала відбутися ще в березні, але через війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, зустріч довелося перенести на літо.

Наша команда вже місяць готується до битви у Глазго, тоді як шотландці зберуться лише цього тижня. Наставник "тартанової армії" Стів Кларк викликав 28 гравців на червневі поєдинки у відборі на Мундіаль та Лізі націй.

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У заявку потрапили майже всі найсильніші футболісти, окрім захисника Арсеналу Кірана Тірні. Гравець уже більше місяця не грає через травму, від якої він так і не відновився.

Також варто зазначити, що пізніше до збірної приєднається капітан шотландців Ендрю Робертсон. Гравець Ліверпуля буде змушений затриматися в клубі до 28 травня, коли його команда воює з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

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ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШОТЛАНДІЇ

Воротарі:

  • Девід Маршалл (Хіберніан)
  • Занден Кларк (Сент-Джонстон)
  • Крейг Гордон (Хартс)
  • Ліам Келлі (Мазервелл)

Захисники:

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  • Ендрю Робертсон (Ліверпуль)
  • Ліам Купер (Лідс)
  • Алан Паттерсон (Евертон)
  • Грант Хенлі (Норвіч)
  • Аарон Хікі (Болонья)
  • Скотт Маккенна (Ноттінгем Форрест)
  • Джек Хендрі (Брюгге)
  • Джон Суттер (Рейнджерс)
  • Ентоні Релстон (Селтік)
  • Грег Тейлор (Селтік)
  • Стефен О'Доннелл (Мазервелл)

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Півзахисники:

  • Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)
  • Джон Макгінн (Астон Вілла)
  • Біллі Гілмор (Челсі)
  • Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
  • Райан Джек (Рейнджерс)
  • Девід Тернбулл (Селтік)
  • Каллум Макгрегор (Селтік)
  • Льюїс Фергюсон (Абердін)

Нападники:

  • Че Адамс (Саутгемптон)
  • Райан Крісті (Борнмут)
  • Ліндон Дайкс (КПР)
  • Росс Стюарт (Сандерленд)
  • Джейкоб Браун (Сток Сіті)

Нагадаємо, що у разі перемоги над шотландцями наша команда зіграє 5 червня проти Уельсу за право поїхати на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.