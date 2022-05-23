28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
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Шанс для Украины! Тренер сборной Шотландии не вызвал лидера на матч отбора ЧМ-2022

Анатолий Дерека
23 мая, 19:21
Стив Кларк не сможет рассчитывать на Кирана Тирни в игре против сборной Украины. Также позже в расположение команды приедет Эндрю Робертсон

Киран Тирни не поможет Шотландии в дуэли с Украиной / Фото: Getty Images

Уже 1 июня футбольная сборная Украины сразится с Шотландией в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Игра должна была состояться еще в марте, но из-за войны, которую Россия развязала против нашей страны, встречу пришлось перенести на лето.

Наша команда уже месяц готовится к битве в Глазго, тогда как шотландцы соберутся лишь на этой неделе. Наставник "тартановой армии" Стив Кларк вызвал 28 игроков на июньские поединки в отборе на Мундиаль и Лиге наций.

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В заявку попали почти все сильнейшие футболисты, кроме защитника Арсенала Кирана Тирни. Игрок уже больше месяца не играет из-за травмы, от которой он так и не восстановился.

Также стоит отметить, что позже к сборной присоединится капитан шотландцев Эндрю Робертсон. Игрок Ливерпуля будет вынужден задержаться в клубе до 28 мая, когда его команда сразится с Реалом в финале Лиги чемпионов.

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ЗАЯВКА СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Вратари:

  • Дэвид Маршалл (Хиберниан)
  • Занден Кларк (Сент-Джонстон)
  • Крейг Гордон (Хартс)
  • Лиам Келли (Мазервелл)

Защитники:

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  • Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
  • Лиам Купер (Лидс)
  • Алан Паттерсон (Эвертон)
  • Грант Хенли (Норвич)
  • Аарон Хики (Болонья)
  • Скотт Маккенна (Ноттингем Форрест)
  • Джек Хендри (Брюгге)
  • Джон Суттер (Рейнджерс)
  • Энтони Релстон (Селтик)
  • Грег Тейлор (Селтик)
  • Стефен О'Доннелл (Мазервелл)

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Полузащитники:

  • Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед)
  • Джон Макгинн (Астон Вилла)
  • Билли Гилмор (Челси)
  • Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
  • Райан Джек (Рейнджерс)
  • Дэвид Тернбулл (Селтик)
  • Каллум Макгрегор (Селтик)
  • Льюис Фергюсон (Абердин)

Нападающие:

  • Че Адамс (Саутгемптон)
  • Райан Кристи (Борнмут)
  • Линдон Дайкс (КПР)
  • Росс Стюарт (Сандерленд)
  • Джейкоб Браун (Сток Сити)

Напомним, что в случае победы над шотландцами наша команда сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.