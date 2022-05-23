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Самый дорогой украинский легионер прибыл в расположение сборной

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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23 мая, 12:16
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Национальная команда Украины продолжает подготовку к матчу плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

В воскресенье, 22 мая, к "сине-желтым" присоединился игрок Аталанты Руслан Малиновский. Накануне бергамаски сыграли свой последний матч Серии А, в котором уступили Эмполи 0:1.

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Фантазиста Аталанты подвел итоги непростого сезона в чемпионате Италии и поделился своими ожиданиями перед матчем с Шотландией.

"Прибыл в отличном настроении, ведь команда давно не собиралась. В этот трудный момент все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и представить Украину на международной арене. Конечно, постараемся попасть на чемпионат мира.

У нас в Аталанте был тяжелый сезон, поскольку был COVID, повреждение у основных игроков, пришло много новичков в начале сезона. Не так просто показывать тот футбол, в который играла Аталанта. Мы три года подряд выступали в Лиге чемпионов, но после зимы во второй части чемпионата потеряли очень много очков, потому закончили первенство не так ярко, как хотелось.

Но тренер сказал, что мы всегда выкладывались на сто процентов, однако немного не везло с судьями, которые отменяли взятие ворот, фиксировали нарушения. Однако сейчас клубный сезон завершен, ребята ушли в отпуск, поэтому все мои мысли только со сборной.

Я не готовился к последней игре Аталанты, но выполнял несколько специфическую работу: одну часть – с командой, вторую – в зале. На последней неделе я готовился к прибытию в сборную. Нет усталости, нет проблем, которые возникли перед Евро-2020. Я чувствую себя хорошо. Надо хорошо поработать, чтобы подойти к матчу с Шотландией в лучших кондициях", – сказал Малиновский в интервью УАФ.

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Добавим, что в прошедшем сезоне Руслан Малиновский провел 41 матч в составе Аталанты, забил 10 голов и отдал 7 ассистов. По данным портала Transfermarkt рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 30 млн евро. На данный момент он является самым дорогим украинским футболистом.

Сегодня ожидается прибытие в лагерь сборной Украины Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, чьи клубы завершили сезон. А немногим позже присоединятся чемпионы Англии и Бельгии – Александр Зинченко и Эдуард Соболь.

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Ранее мы писали, что в Брюсселе запретили проводить матч сборной Украины. Наша команда хотела сыграть товарищеский поединок с ДР Конго.

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