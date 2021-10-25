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Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
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Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
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Минай --
30 жовтня 00:00
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Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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2 листопада 22:00
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Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Лілль --
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Шанс для Луніна: основний голкіпер Реала отримав травму в Ель-Класико

Сергій Шаховець
25 жовтня, 10:12
У другого воротаря королівського клубу з'явився шанс стати в рамку воріт Реала

У Андрія Луніна з'явився шанс зіграти за Реал / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

В одному з епізодів травму отримав основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Після того, як бельгійський голкіпер вибив м'яч, з'явилися побоювання розриву зв'язок на правій нозі.

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Наставник Реала Карло Анчелотті вже збирався зробити останню заміну, але медперсонал дозволив Куртуа дограти матч до кінця.

Наскільки серйозна травма у основного голкіпера мадридського клубу стане відомо найближчим часом, після медичного обстеження.

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Цілком можливо, що в найближчому матчі в рамку воріт Реала стане український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні українець ще не зіграв жодного матчу. При цьому головний тренер Реала Карло Анчелотті пообіцяв, що дасть ігровий час Луніну протягом сезону.

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Андрій Лунін поки залишається в Реалі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після перемоги в іспанському Ель-Класіко, мадридський Реал набрав 20 очок і очолив турнірну таблицю в Ла Лізі.

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