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"Шака, навіщо тобі ця 60-сантиметрова коробка?" Шварценеггер підколов легендарного О'Ніла

Сергій Шаховець
27 вересня, 19:25
Прославлений "Термінатор" сфотографувався зі своїм приятелем, зіркою НБА, щоб з'ясувати, хто з них вище

Арнольд Шварценеггер і Шакіл О'Ніл / Фото: Инстаграм

Культовий кіноактор і бодібілдер Арнольд Шварценеггер поділився зі своїми підписниками в Instagram фотографією з легендарним баскетболістом Шакілом О'Нілом.

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74-річний Арні перебуває у відмінній формі і з чудовим почуттям гумору. Перебуваючи поруч з велетнем Шакілом, актор не зміг стриматися від жартів на тему різниці в зрості.

"Було приємно побачити мого друга Шака в Коламбусі, хоча я не знаю, навіщо він кожен раз встає на 60-сантиметрову коробку.

Я приїхав в місто заради свого спортивного фестивалю, Шак тут для того, щоб влаштувати фантастичне діджейський шоу. Багато років тому ми працювали в одному офісі, і я радий бачити постійні успіхи Шака", – підписав свій пост актор.

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Додамо, що зріст Шака становить 216 см, а Шварценеггера – 188 см.

Нагадаємо, що американський баскетболіст завершив свою кар'єру в 2011 році. У складі збірної США він ставав чемпіоном світу (1994), олімпійським чемпіоном (1996). Шакіл О'Ніл вважається одним з кращих центрових за всю історію НБА.

Шакіл О'Ніл / Фото: Getty Images

Зараз 49-річний О'Ніл веде активне громадське життя: знімається в фільмах, записує музику, а також виступає в показових боксерських поєдинках.

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