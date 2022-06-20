Шахтар заробив мільйони на гравцеві, який за них жодного разу не зіграв

Давид Нерес став гравцем Бенфіки / Фото: SLBenfica

Вже наприкінці серпня планується старт нового сезону у чемпіонаті України з футболу. Проводить його збираються на території нашої країни, попри воєнний стан.

УПЛ напевно буде позбавлена безлічі легіонерів, які не захочуть приїжджати до країни, що воює. Сьогодні стало відомо, що Шахтар продав Бенфіці свого форварда Давида Нереса. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Реклама

Футболіст збірної Бразилії перейшов у стан "гірників" цієї зими з Аяксу, проте через війну не встиг зіграти жодного офіційного матчу за клуб. Із португальцями Давид підписав контракт на п'ять років.

За повідомленнями ЗМІ, трансфер коштував Бенфіці 15,3 мільйона євро, а клаусула 25-річного нападника становитиме 100 мільйонів. Що цікаво, самі "гірники" купували Давида в Аякса за 12 мільйонів, тому донеччани залишилися ще й у плюсі

У складі "орлів" Нерес покликаний замінити Дарвіна Нуньєса, який за божевільні 75 млн євро перейшов у Ліверпуль. До речі, у Бенфіці бразилець стане конкурентом гравця збірної України Романа Яремчука.