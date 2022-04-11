Шахтар заробив понад 3 мільйони для допомоги Україні у війні з Росією

Донецький Шахтар відправив допомогу Україні після матчу з Олімпіакосом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Позавчора, 9 квітня, Шахтар зіграв перший благодійний матч на підтримку України. Донецька команда в експериментальному складі поступилася Олімпіакосу (0:1).

Єдиний гол у зустрічі забив форвард Тікіньо Соарес на 22-й хвилині. Поєдинок було проведено для підтримки українців, які постраждали від війни з Росією.

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Тим часом "гірники" розповіли про суму, яку вдалося виручити в Греції. Чистий дохід від благодійного поєдинку становив 3,2 мільйона гривень.

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Гроші будуть відправлені на купівлю коштів зашиті та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали під час війни.

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Наступний матч донеччани проведуть 14 квітня, суперником стане польська Лехія. Поєдинок пройде у Гданську на стадіоні PGE Arena. Також Шахтар зіграє з Фенербахче (19 квітня) та Хайдуком зі Спліту (1 травня).