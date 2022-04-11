Шахтер заработал более 3 миллионов для помощи Украине в войне с Россией

Донецкий Шахтер отправил помощь Украине после матча с Олимпиакосом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Позавчера, 9 апреля, Шахтер сыграл первый благотворительный матч в поддержку Украины. Донецкая команда в экспериментальном составе уступила Олимпиакосу (0:1).

Единственный гол во встрече забил форвард Тикиньо Соарес на 22 минуте. Поединок был проведен для поддержки украинцев, пострадавших от войны с Россией.

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Тем временем, "горняки" рассказали о сумме, которую удалось выручить в Греции. Чистый доход от благотворительного поединка составил 3,2 миллиона гривен.

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Деньги будут отправлены на покупку средств зашиты и медикаментов для ВСУ, а также на поддержку детей, которые пострадали во время войны.

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Следующий матч дончане проведут 14 апреля, соперником станет польская Лехия. Поединок пройдет в Гданьске на стадионе PGE Arena. Также Шахтер сыграет с Фенербахче (19 апреля) и Хайдуком из Сплита (1 мая).