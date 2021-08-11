10 серпня 17:00 Відео
Шахтар Кг 0
Колос 0
10 серпня 20:30 Відео
Шахтар 2
Генк 1
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар вийшов на Монако: результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня

Олександр Трикіша
11 серпня, 00:37
Завершився третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. До наступного етапу пробився донецький Шахтар, Бенфіка Романа Яремчука і Шериф, який тренує Юрій Вернидуб

Шахтар вийшов в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар вдруге обіграв Генк і в плей-офф раунді зустрінеться з французьким Монако.

Бенфіка завдяки голу Романа Яремчука здолала Спартак. За вихід в груповий етап португальці посперечаються з ПСВ.

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А Юрій Вернидуб спробує вперше в історії вивести молдавський Шериф в групу Ліги чемпіонів. Для цього українцеві потрібно здолати загребське Динамо.

Результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня:

  • Славія Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (перший матч – 0:2)
  • Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)
  • Шахтар Донецьк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)
  • Лудогорець (Бог) – Олімпіакос (Гре) – 2:2 (пен – 4: 1) (1:1)
  • Мідтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)
  • Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)
  • Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Послуги) – 3:1 (1:1)
  • Бенфіка (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)
  • Легія (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)
  • Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)

Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (17 і 24 серпня):

  • Бенфіка (Пор) – ПСВ (Нид)
  • Зальцбург (Авт) – Бреннбю (Дан)
  • Мальме (Шве) – Лудогорець (Бог)
  • Монако (Фра) – Шахтар Донецьк (Укр)
  • Шериф (Мол) – Динамо Загреб (Хор)
  • Янг Бойз (Шва) – Ференцварош (Вен)

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