Шахтар вийшов на Монако: результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня

Шахтар вийшов в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Шахтар вдруге обіграв Генк і в плей-офф раунді зустрінеться з французьким Монако.
Бенфіка завдяки голу Романа Яремчука здолала Спартак. За вихід в груповий етап португальці посперечаються з ПСВ.
А Юрій Вернидуб спробує вперше в історії вивести молдавський Шериф в групу Ліги чемпіонів. Для цього українцеві потрібно здолати загребське Динамо.
Результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня:
- Славія Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (перший матч – 0:2)
- Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)
- Шахтар Донецьк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)
- Лудогорець (Бог) – Олімпіакос (Гре) – 2:2 (пен – 4: 1) (1:1)
- Мідтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)
- Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)
- Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Послуги) – 3:1 (1:1)
- Бенфіка (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)
- Легія (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)
- Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)
Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (17 і 24 серпня):
- Бенфіка (Пор) – ПСВ (Нид)
- Зальцбург (Авт) – Бреннбю (Дан)
- Мальме (Шве) – Лудогорець (Бог)
- Монако (Фра) – Шахтар Донецьк (Укр)
- Шериф (Мол) – Динамо Загреб (Хор)
- Янг Бойз (Шва) – Ференцварош (Вен)