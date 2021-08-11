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Колос 0
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11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
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Черноморец --
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Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шахтер вышел на Монако: результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа

Александр Трикиша
11 августа, 00:37
Завершился третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В следующий этап пробился донецкий Шахтер, Бенфика Романа Яремчука и Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб

Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер во второй раз обыграл Генк и в плей-офф раунде встретится с французским Монако.

Бенфика благодаря голу Романа Яремчука одолела Спартак. За выход в групповой этап португальцы поспорят с ПСВ.

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А Юрий Вернидуб попытается впервые в истории вывести молдавский Шериф в группу Лиги чемпионов. Для этого украинцу нужно одолеть загребское Динамо.

Результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа:

  • Славия Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (первый матч – 0:2)
  • Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)
  • Шахтер Донецк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)
  • Лудогорец (Бог) – Олимпиакос (Гре) – 2:2 (пен – 4:1) (1:1)
  • Мидтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)
  • Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)
  • Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Рум) – 3:1 (1:1)
  • Бенфика (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)
  • Легия (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)
  • Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов (17 и 24 августа):

  • Бенфика (Пор) – ПСВ (Нид)
  • Зальцбург (Авт) – Бреннбю (Дан)
  • Мальме (Шве) – Лудогорец (Бог)
  • Монако (Фра) – Шахтер Донецк (Укр)
  • Шериф (Мол) – Динамо Загреб (Хор)
  • Янг Бойз (Шва) – Ференцварош (Вен)

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