Шахтер вышел на Монако: результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа

Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер во второй раз обыграл Генк и в плей-офф раунде встретится с французским Монако.

Бенфика благодаря голу Романа Яремчука одолела Спартак. За выход в групповой этап португальцы поспорят с ПСВ.

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А Юрий Вернидуб попытается впервые в истории вывести молдавский Шериф в группу Лиги чемпионов. Для этого украинцу нужно одолеть загребское Динамо.

Результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа:

Славия Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (первый матч – 0:2)

Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)

– Црвена Звезда (Сер) – Шахтер Донецк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)

– Генк (Бел) – Лудогорец (Бог) – Олимпиакос (Гре) – 2:2 (пен – 4:1) (1:1)

– Олимпиакос (Гре) – Мидтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)

Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)

– Спарта Прага (Чех) – Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Рум) – 3:1 (1:1)

– ЧФР Клуж (Рум) – Бенфика (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)

– Спартак Москва (Рос) – Легия (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)

Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов (17 и 24 августа):