19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Шахтар виграв у Динамо історичний матч (відео)

Максим Мельник
19 лютого, 22:10
Відбулося перше в історії українське класико серед жіночих команд Динамо та Шахтаря – своє поле не врятувало киянок від поразки

Жіноче класико: Динамо - Шахтар - 2:3 / Фото: YouTube

У суботу, 19 лютого, у манежі на базі ФК Динамо у Конча-Заспі вперше в історії українського футболу зустрілися жіночі команди наших клубів-грандів – товариський матч провели футболістки Динамо та Шахтаря.

Гра рясніла голами і завершилася з рахунком 3:2 на користь Шахтаря.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Цікаво, що жіночу команду Динамо очолює ексзахисник Шахтаря середини 1990-х Володимир П'ятенко.

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Раніше ми писали, що чоловічі команди Шахтаря та Динамо однаково закінчили спаринги у Туреччині. Їхні матчі з Ригою та Пахтакором завершилися без голів – 0:0.

Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком – 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні