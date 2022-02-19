Шахтар виграв у Динамо історичний матч (відео)

Жіноче класико: Динамо - Шахтар - 2:3 / Фото: YouTube

У суботу, 19 лютого, у манежі на базі ФК Динамо у Конча-Заспі вперше в історії українського футболу зустрілися жіночі команди наших клубів-грандів – товариський матч провели футболістки Динамо та Шахтаря.

Гра рясніла голами і завершилася з рахунком 3:2 на користь Шахтаря.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Цікаво, що жіночу команду Динамо очолює ексзахисник Шахтаря середини 1990-х Володимир П'ятенко.

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Раніше ми писали, що чоловічі команди Шахтаря та Динамо однаково закінчили спаринги у Туреччині. Їхні матчі з Ригою та Пахтакором завершилися без голів – 0:0.