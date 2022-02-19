19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Шахтер выиграл у Динамо исторический матч (видео)

Максим Мельник
19 февраля, 22:10
Состоялось первое в истории украинское классико среди женских команд Динамо и Шахтера – свое поле не спасло киевлянок от поражения

Женское классико: Динамо - Шахтер - 2:3 / Фото: YouTube

В субботу, 19 февраля, в манеже на базе ФК Динамо в Конча-Заспе впервые в истории украинского футбола встретились женские команды наших клубов-грандов – товарищеский матч провели футболистки Динамо и Шахтера.

Игра изобиловала голами и завершилась со счетом 3:2 в пользу Шахтера.

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ОБЗОР МАТЧА

Интересно, что женскую команду Динамо возглавляет экс-защитник Шахтера середины 1990-х Владимир Пятенко.

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Ранее мы писали, что мужские команды Шахтера и Динамо одинаково закончили спарринги в Турции. Их матчи с Ригой и Пахтакором завершились без голов – 0:0.

Гранды УПЛ завершили спарринги с одинаковым счетом – 0:0 / Фото: Коллаж: Сегодня