22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Шахтар розгромив Маріуполь: відео голів та огляд матчу

Андрій Трофімов
18 вересня, 18:51
Матч між азовцями і "гірниками" відбувся в Ковалівці під Києвом і завершився впевненою перемогою донеччан – 5:0

Сікан відкрив лік своїм голам за Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після сенсаційної поразки від Шерифа в Лізі чемпіонів Шахтар у восьмому турі української Прем'єр-ліги впевнено здолав Маріуполь, забивши в його ворота п'ять сухих м'ячів.

Відзначимо, що дебютним голом у складі Шахтаря відзначився чемпіон світу-2019 серед молоді – 20-річний Данило Сікан.

Маріуполь – Шахтар – 0:5
Голи: Сікан, 17, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 78, Судаков, 80

ВІДЕО ГОЛІВ ШАХТАРЯ

Реклама

Ця перемога дозволила Шахтареві зрівнятися за очками з Динамо, але кияни сьогодні грають з Олександрією і можуть знову стати одноосібними лідерами УПЛ.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Реклама