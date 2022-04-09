Шахтар провів перший матч під час війни. Програв грекам, але допоміг Україні

Шахтар поступився Олімпіакосу у благодійному матчі / Фото: Getty Images

У Греції відбувся перший поєдинок за участю українського клубу від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Шахтар провів благодійний матч проти Олімпіакосу з Пірей.

Донеччани виставили на поєдинок ослаблений склад, адже легіонери або роз'їхалися в оренду, або поки що не прибули до розташування Шахтаря. В основі були лише українці як досвідчені (Степаненко, Матвієнко, Трубін), так і молодь (Булеза, Топалов, Мішнєв).

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Греки ж виставили зі старту кілька іменитих гравців, таких як Матьє Вальбуена та Костас Манолас. Матч пройшов без агресивної боротьби, а перемога дісталася Олімпіакосу.

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Єдиний гол на 22 хвилині забив Тікіньо Соарес, який випередив у штрафному майданчику Бондаря та Коноплю і встромив головою м'яч у сітку. Тренерський штаб "гірників" тасував склад у другому таймі, проте роздрукувати ворота Крістінссона не зміг.

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Втім, результат матчу – другорядна мета для Шахтаря. Донеччани змогли привернути увагу греків до проблеми війни в Україні, а нашу команду підтримували глядачі, що зібралися на трибунах.

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Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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Наступний благодійний поєдинок "Шахтар" проведе 14 квітня проти Лехії. Також донеччани зіграють із Фенербахче (19 квітня) та Хайдуком зі Спліту (1 травня).