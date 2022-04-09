Шахтер провел первый матч во время войны. Проиграл грекам, но помог Украине

Шахтер уступил Олимпиакосу в благотворительном матче / Фото: Getty Images

В Греции состоялся первый поединок с участием украинского клуба с начала полномасштабной войны России против нашей страны. Шахтер провел благотворительный матч против Олимпиакоса из Пирей.

Дончане выставили на поединок ослабленный состав, ведь легионеры либо разъехались в аренду, либо пока не прибыли в расположение Шахтера. В основе были лишь украинцы, как опытные (Степаненко, Матвиенко, Трубин), так и молодежь (Булеза, Топалов, Мишнев).

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Греки же выставили со старта несколько именитых игроков, таких как Матье Вальбуэна и Костас Манолас. Матч прошел без агрессивной борьбы, а победа досталась Олимпиакосу.

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Единственный гол на 22 минуте забил Тикиньо Соарес, опередивший в штрафной Бондаря и Коноплю и вонзивший головой мяч в сетку. Тренерский штаб "горняков" тасовал состав во втором тайме, однако распечатать ворота Кристинссона не смог.

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Впрочем, результат матча – явно второстепенная цель для Шахтера. Дончане смогли привлечь внимание греков к проблеме войны в Украине, а нашу команду поддерживали собравшиеся на трибунах зрители.

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Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны

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Следующий благотворительный поединок Шахтер проведет 14 апреля против Лехии. Также дончане сыграют с Фенербахче (19 апреля) и Хайдуком из Сплита (1 мая).