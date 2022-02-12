Шахтар проти Шахтаря: відеотрансляція дербі у Туреччині

Шахтар продовжує підготовку до весняної частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Гірницьке дербі розпочнеться о 16:00. Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ і в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.
Карагандинський Шахтар ставав чемпіоном Казахстану у 2011 та 2012 роках, у 2013-му вигравав Кубок та Суперкубок країни та брав участь у груповому раунді Ліги Європи. Минулий сезон команда завершила на 6-му місці.
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До речі, у кваліфікації Ліги конференцій цього сезону карагандинці пройшли представника чемпіонату України Колос, але на наступній стадії вилетіли від Маккабі з Тель-Авіва.
У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:
Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:
- 13 лютого. 16:00 Шахтар – Маріуполь
- 18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана
- 19 лютого. 10:00 Шахтар – Рига
А вже 26 лютого Шахтар проведе матч чемпіонату України проти Металіста 1925 року. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули у статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.