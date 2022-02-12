12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Шахтар проти Шахтаря: відеотрансляція дербі у Туреччині

Олександр Трикіша
12 лютого, 12:11
Сьогодні донецький Шахтар проведе черговий спаринг на тренувальному зборі у Туреччині. Суперником "гірників" буде Шахтар із Караганди

Шахтар продовжує підготовку до весняної частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Гірницьке дербі розпочнеться о 16:00. Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ і в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

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Карагандинський Шахтар ставав чемпіоном Казахстану у 2011 та 2012 роках, у 2013-му вигравав Кубок та Суперкубок країни та брав участь у груповому раунді Ліги Європи. Минулий сезон команда завершила на 6-му місці.

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До речі, у кваліфікації Ліги конференцій цього сезону карагандинці пройшли представника чемпіонату України Колос, але на наступній стадії вилетіли від Маккабі з Тель-Авіва.

У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:

Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:

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  • 13 лютого. 16:00 Шахтар – Маріуполь
  • 18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана
  • 19 лютого. 10:00 Шахтар – Рига

А вже 26 лютого Шахтар проведе матч чемпіонату України проти Металіста 1925 року. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули у статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.