Шахтар проти Монако: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні – перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Монако – Шахтар. Ця стадія – останній бар'єр перед груповим етапом.
Матч проходить в Монако і стартує о 22:00. Дивитися онлайн Монако – Шахтар можна в нашому мультимедійному онлайні.
Де дивитися матч Монако – Шахтар
- канал Megogo Футбол 1
- канал Матч ТВ (Росія)
- Arena Sport 3 (Хорватія)
- Cosmote Sport 2 (Греція)
- Digi Sport 2 (Румунія)
- Футбол (Таджикистан)
- M4 Sport (Угорщина)
- MAX Sport 3 (Болгарія)
- TSN Malta 8 (Мальта)
Хто фаворит матчу Монако – Шахтар
Монако – фаворит як першого матчу, так і всього протистояння. Коефіцієнт на перемогу господарів в сьогоднішньому матчі становить 1.70, тоді як на перемогу Шахтаря котирування 5.00, а на нічию – 3.80.
Коефіцієнти на прохід в груповий етап: 1.56 Монако і 2.43 Шахтар.
Отже, ймовірність успіху Шахтаря в двоматчевому протистоянні оцінюється аналітиками букмекерських контор в 39%.