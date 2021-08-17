Шахтар проти Монако: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні – перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Монако – Шахтар. Ця стадія – останній бар'єр перед груповим етапом.

Матч проходить в Монако і стартує о 22:00. Дивитися онлайн Монако – Шахтар можна в нашому мультимедійному онлайні.

Де дивитися матч Монако – Шахтар

канал Megogo Футбол 1

канал Матч ТВ (Росія)

Arena Sport 3 (Хорватія)

Cosmote Sport 2 (Греція)

Digi Sport 2 (Румунія)

Футбол (Таджикистан)

M4 Sport (Угорщина)

MAX Sport 3 (Болгарія)

TSN Malta 8 (Мальта)

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Хто фаворит матчу Монако – Шахтар

Монако – фаворит як першого матчу, так і всього протистояння. Коефіцієнт на перемогу господарів в сьогоднішньому матчі становить 1.70, тоді як на перемогу Шахтаря котирування 5.00, а на нічию – 3.80.

Коефіцієнти на прохід в груповий етап: 1.56 Монако і 2.43 Шахтар.

Отже, ймовірність успіху Шахтаря в двоматчевому протистоянні оцінюється аналітиками букмекерських контор в 39%.