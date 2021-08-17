17 серпня 59’
Монако 0
Шахтар 1
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шахтар проти Монако: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
17 серпня, 21:54
Матчі з Монако в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів покажуть на супутниковому ТБ і на каналі Megogo Футбол 1

Сьогодні – перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Монако – Шахтар. Ця стадія – останній бар'єр перед груповим етапом.

Матч проходить в Монако і стартує о 22:00. Дивитися онлайн Монако – Шахтар можна в нашому мультимедійному онлайні.

Де дивитися матч Монако – Шахтар

  • канал Megogo Футбол 1
  • канал Матч ТВ (Росія)
  • Arena Sport 3 (Хорватія)
  • Cosmote Sport 2 (Греція)
  • Digi Sport 2 (Румунія)
  • Футбол (Таджикистан)
  • M4 Sport (Угорщина)
  • MAX Sport 3 (Болгарія)
  • TSN Malta 8 (Мальта)

Реклама

Хто фаворит матчу Монако – Шахтар

Монако – фаворит як першого матчу, так і всього протистояння. Коефіцієнт на перемогу господарів в сьогоднішньому матчі становить 1.70, тоді як на перемогу Шахтаря котирування 5.00, а на нічию – 3.80.

Коефіцієнти на прохід в груповий етап: 1.56 Монако і 2.43 Шахтар.

Отже, ймовірність успіху Шахтаря в двоматчевому протистоянні оцінюється аналітиками букмекерських контор в 39%.

Реклама