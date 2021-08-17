17 августа 33’
Монако 0
Шахтер 1
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Шахтер против Монако: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
17 августа, 21:54
Матчи с Монако в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов покажут на спутниковом ТВ и на канале Megogo Футбол 1

Сегодня – первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Монако – Шахтер. Эта стадия – последний барьер перед групповым этапом.

Матч проходит в Монако и стартует в 22:00. Смотреть онлайн Монако – Шахтер можно в нашем мультимедийном онлайне.

Где смотреть матч Монако – Шахтер

  • канал Megogo Футбол 1
  • канал Матч ТВ (Россия)
  • Arena Sport 3 (Хорватия)
  • Cosmote Sport 2 (Греция)
  • Digi Sport 2 (Румыния)
  • Футбол (Таджикистан)
  • M4 Sport (Венгрия)
  • MAX Sport 3 (Болгария)
  • TSN Malta 8 (Мальта)

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Кто фаворит матча Монако – Шахтер

Монако – фаворит как первого матча, так и всего противостояния. Коэффициент на победу хозяев в сегодняшнем матче составляет 1.70, тогда как на победу Шахтера котировка 5.00, а на ничью – 3.80.

Коэффициенты на проход в групповой этап: 1.56 Монако и 2.43 Шахтер.

Таким образом, вероятность успеха Шахтера в двухматчевом противостоянии оценивается аналитиками букмекерских контор в 39%.

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