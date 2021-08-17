Шахтер против Монако: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Сегодня – первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Монако – Шахтер. Эта стадия – последний барьер перед групповым этапом.
Матч проходит в Монако и стартует в 22:00. Смотреть онлайн Монако – Шахтер можно в нашем мультимедийном онлайне.
Где смотреть матч Монако – Шахтер
- канал Megogo Футбол 1
- канал Матч ТВ (Россия)
- Arena Sport 3 (Хорватия)
- Cosmote Sport 2 (Греция)
- Digi Sport 2 (Румыния)
- Футбол (Таджикистан)
- M4 Sport (Венгрия)
- MAX Sport 3 (Болгария)
- TSN Malta 8 (Мальта)
Кто фаворит матча Монако – Шахтер
Монако – фаворит как первого матча, так и всего противостояния. Коэффициент на победу хозяев в сегодняшнем матче составляет 1.70, тогда как на победу Шахтера котировка 5.00, а на ничью – 3.80.
Коэффициенты на проход в групповой этап: 1.56 Монако и 2.43 Шахтер.
Таким образом, вероятность успеха Шахтера в двухматчевом противостоянии оценивается аналитиками букмекерских контор в 39%.