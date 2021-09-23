22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Шахтар відкриває перший в Києві фан-шоп: обіцяє розважальну програму

Олександр Трикіша
23 вересня, 15:27
Донецький Шахтар анонсував відкриття на НСК "Олімпійський" першого в Києві офіційного фан-шопу. Відкриття відбудеться 25 вересня перед матчем з Вересом

Юні вболівальники Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Клубний магазин відкриється на "Олімпійському" біля входу на стадіон з боку метро "Палац спорту". Шахтар обіцяє уболівальникам традиційну розважальну програму з новими елементами.

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В самому магазині відбудеться автограф-сесія легенди клубу Даріо Срни. Також відвідувачі побачать шоу-програму і зможуть взяти участь в розіграшах.

Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Всі діти, які прийдуть на поєдинок, отримають безкоштовні частування від Шахтаря, а в "Сімейному клубі" відбудеться спеціальне шоу трансформерів. Початок розважальної програми – 15:00.

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Матч Шахтар – Верес відбудеться 25 вересня, початок – о 17:00. На цей момент "гірники" займають другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України, Верес йде на восьмому місці.

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