Шахтер открывает первый в Киеве фан-шоп: обещает развлекательную программу

Юные болельщики Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Клубный магазин откроется на "Олимпийском" у входа на стадион со стороны метро "Дворец спорта". Шахтер обещает болельщикам традиционную развлекательную программу с новыми элементами.

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В самом магазине состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны. Также посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах.

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все дети, которые придут на поединок, получат бесплатные угощения от Шахтера, а в "Семейном клубе" состоится специальное шоу трансформеров. Начало развлекательной программы – 15:00.

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Матч Шахтер – Верес состоится 25 сентября, начало – в 17:00. На данный момент "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, Верес идет на восьмом месте.