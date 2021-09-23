22 сентября 21:00
Шахтер 3
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Шахтер открывает первый в Киеве фан-шоп: обещает развлекательную программу

Александр Трикиша
23 сентября, 15:27
Донецкий Шахтер анонсировал открытие на НСК "Олимпийский" первого в Киеве официального фан-шопа. Открытие состоится 25 сентября перед матчем с Вересом

Юные болельщики Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Клубный магазин откроется на "Олимпийском" у входа на стадион со стороны метро "Дворец спорта". Шахтер обещает болельщикам традиционную развлекательную программу с новыми элементами.

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В самом магазине состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны. Также посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах.

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все дети, которые придут на поединок, получат бесплатные угощения от Шахтера, а в "Семейном клубе" состоится специальное шоу трансформеров. Начало развлекательной программы – 15:00.

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Матч Шахтер – Верес состоится 25 сентября, начало – в 17:00. На данный момент "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, Верес идет на восьмом месте.

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