Шахтар – Оболонь: на перший матч Де Дзербі в Україні уболівальників пустять безкоштовно

Шахтар - Оболонь на Олімпійскому / Фото: Twitter
Стали відомі подробиці проведення товариського матчу Шахтар – Оболонь, який відбудеться 20 липня (о 18:00) на НСК Олімпійський в Києві і стане першим поєдинком в Україні для нового тренера "гірників" італійця Роберто Де Дзербі.
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, зустріч відбудеться з глядачами, для яких вхід на стадіон буде безкоштовним.
Безкоштовний квиток на гру Шахтар – Оболонь можна отримати онлайн на сайті донецького клубу або в касах НСК "Олімпійський" безпосередньо в день гри. Найкращі місця на трибунах Шахтар обіцяє власникам абонементів.
Шахтар проводить перші матчі з Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Читайте також: Шахтар відкрив ще три футбольні школи в Києві
Раніше ми писали, що 15 липня Шахтар представить нову форму в "Українському домі". Ексклюзивне право побувати на презентації нового екіпірування отримають власники абонементів на домашні матчі "гірників" в сезоні-2021/22.
Стартовий матч нового чемпіонату України Шахтар проведе 24 липня – "гірники" прийматимуть Інгулець.
Дивіться, як Шахтар грав на НСК в минулому сезоні
Новини на цю ж тему:Пасту в Шахтарі готувати не буду – Де Дзербі на презентації розповів про Луческу, філософію і сім'ю Шахтар анонсував представлення нового тренера в ретростилі в незвичайний час Перші 48 годин Роберто Де Дзербі в Шахтарі: зйомки прихованою камерою Я знаю всіх футболістів Шахтаря: Де Дзербі – про сміливість, трансфери і друзів у збірній України