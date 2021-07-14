Шахтар – Оболонь: на перший матч Де Дзербі в Україні уболівальників пустять безкоштовно

"Гірники" проведуть товариську зустріч з "пивоварами" на НСК Олімпійський 20 липня, початок – о 18:00. А незабаром після цього стартує і новий чемпіонат країни

Шахтар - Оболонь на Олімпійскому / Фото: Twitter

Стали відомі подробиці проведення товариського матчу Шахтар – Оболонь, який відбудеться 20 липня (о 18:00) на НСК Олімпійський в Києві і стане першим поєдинком в Україні для нового тренера "гірників" італійця Роберто Де Дзербі.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, зустріч відбудеться з глядачами, для яких вхід на стадіон буде безкоштовним.

Безкоштовний квиток на гру Шахтар – Оболонь можна отримати онлайн на сайті донецького клубу або в касах НСК "Олімпійський" безпосередньо в день гри. Найкращі місця на трибунах Шахтар обіцяє власникам абонементів.

Шахтар проводить перші матчі з Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар" Реклама

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Раніше ми писали, що 15 липня Шахтар представить нову форму в "Українському домі". Ексклюзивне право побувати на презентації нового екіпірування отримають власники абонементів на домашні матчі "гірників" в сезоні-2021/22.

Стартовий матч нового чемпіонату України Шахтар проведе 24 липня – "гірники" прийматимуть Інгулець.

Дивіться, як Шахтар грав на НСК в минулому сезоні