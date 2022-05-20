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Шахтар – володар Кубка УЄФА: цього дня українська команда виграла історичний матч

Андрій Фоменко
20 травня, 11:48
20 травня 2009 року донецький Шахтар завоював Кубок УЄФА – останній в історії, єдиний євротрофей для України часів незалежності

Донецький Шахтар святкує перемогу у Кубку УЄФА-2009

День 20 травня 2009 року увійшов в історію донецького Шахтаря та всього українського футболу. Вперше за часи незалежності наша команда виграла єврокубок. Цього дня останній раз в історії розіграли Кубок УЄФА: йому на зміну прийшла Ліга Європи.

У фінальному поєдинку у Стамбулі колектив румунського спеціаліста Мірчі Луческу здолав бременський Вердер із рахунком – 2:1. Суперники обмінялися голами у першому таймі. Спочатку бразильський форвард "гірників" Луїс Адріано реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, а потім його співвітчизник з німецького клубу Налдо потужно пробив зі штрафного.

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Вирішальний м'яч у додатковий час на 97-й хвилині забив бразильський півзахисник Жадсон. Перегляньте огляд поєдинку.

Склад Шахтаря у тому фіналі: Пятов, Срна, Чигринський, Кучер, Рац, Левандовський, Фернандіньо, Вілліан, Жадсон (Дуляй, 112), Ілсіньо (Гай, 100), Луїс Адріано (Гладкий, 90).

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До вашої уваги – повний фінальний матч.

Той трофей залишається єдиним у історії українського футболу часів незалежності. 2015-го Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, але поступився іспанській Севільї.

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Раніше ми розповідали, як Динамо виграло перший єврокубковий трофей. 1975-го кияни перемогли у Кубку кубків.