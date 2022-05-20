Шахтер – обладатель Кубка УЕФА: в этот день украинская команда выиграла исторический матч

Донецкий Шахтер празднует победу в Кубке УЕФА-2009

День 20 мая 2009 года вошел в историю донецкого Шахтера и всего украинского футбола. Впервые за времена независимости наша команда выиграла еврокубок. В тот день последний раз в истории разыграли Кубок УЕФА: ему на смену пришла Лига Европы.

В финальном поединке в Стамбуле коллектив румынского специалиста Мирчи Луческу одолел бременский Вердер со счетом – 2:1. Соперники обменялись голами в первом тайме. Сначала бразильский форвард "горняков" Луис Адриано реализовал выход один на один с голкипером, а затем его соотечественник из немецкого клуба Налдо мощно пробил со штрафного.

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Решающий мяч в дополнительное время, на 97-й минуте, забил бразильский полузащитник Жадсон. Смотрите обзор поединка.

Состав Шахтера в том финале: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Левандовски, Фернандиньо, Виллиан, Жадсон (Дуляй, 112), Илсиньо (Гай, 100), Луис Адриано (Гладкий, 90).

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Вашему внимаю – полный финальный матч.

Тот трофей остается единственным в истории украинского футбола времен независимости. В 2015-м Днепр вышел в финал Лиги Европы, но уступил испанской Севилье.

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Ранее мы рассказывали, как Динамо выиграло первый еврокубковый трофей. В 1975-м киевляне победили в Кубке кубков.