25 серпня 101’
Шахтар 1
Монако 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
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Шахтар – Монако: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
25 серпня, 23:45
Шахтар і Монако зустрічалися в матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Через святкування Дня незалежності України поєдинок проходив в Харкові

Монако и Шахтар розігрували путівку у групу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Першу зустріч у Франції тиждень тому Шахтар виграв з рахунком 1:0 і мав перевагу перед матчем-відповіддю. Онлайн матчу Шахтар – Монако є на нашому сайті.

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Однак ще в першому таймі монегаски вирівняли становище. На 18-й хвилині Віссам Бен Єддер першим зіграв на добивання і відкрив рахунок в матчі.

А незадовго до перерви Бен Єддер оформив дубль, підкарауливши м'яч на дальній штанзі після прострілу з лівого флангу.

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Нагадаємо, що з цього сезону в матчах на виліт не враховується правило виїзних голів. У разі рівного розподілу рахунку після двох матчів команди гратимуть додатковий час.

На 74-й хвилині Марлос, який вийшов раніше на заміну, скоротив відставання в сьогоднішньому матчі і встановивши нічию за підсумками двох матчів.

На думку букмекерів, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.45. На перемогу Шахтаря котирування 2.80, на нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

А от на прохід в груповий етап фаворит – Шахтар. Коефіцієнт на успіх українського клубу дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20.

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