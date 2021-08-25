Шахтар – Монако: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Монако и Шахтар розігрували путівку у групу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Першу зустріч у Франції тиждень тому Шахтар виграв з рахунком 1:0 і мав перевагу перед матчем-відповіддю. Онлайн матчу Шахтар – Монако є на нашому сайті.

Читайте також: Шахтар – Монако: де і коли дивитися битву за Лігу чемпіонів

Однак ще в першому таймі монегаски вирівняли становище. На 18-й хвилині Віссам Бен Єддер першим зіграв на добивання і відкрив рахунок в матчі.

А незадовго до перерви Бен Єддер оформив дубль, підкарауливши м'яч на дальній штанзі після прострілу з лівого флангу.

Реклама

Нагадаємо, що з цього сезону в матчах на виліт не враховується правило виїзних голів. У разі рівного розподілу рахунку після двох матчів команди гратимуть додатковий час.

На 74-й хвилині Марлос, який вийшов раніше на заміну, скоротив відставання в сьогоднішньому матчі і встановивши нічию за підсумками двох матчів.

На думку букмекерів, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.45. На перемогу Шахтаря котирування 2.80, на нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

А от на прохід в груповий етап фаворит – Шахтар. Коефіцієнт на успіх українського клубу дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20.