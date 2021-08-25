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Шахтар – Монако: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 серпня, 08:46
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Шахтар в Харкові спробує зробити останній крок до групового етапу Ліги чемпіонів. Після перемоги 1:0 на виїзді сьогодні – матч-відповідь з Монако. Вболіваємо разом!
Стадіон Металіст. Онлайн матчу Шахтар - Монако
Стадіон Металіст. Онлайн матчу Шахтар - Монако

У середу відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. В Харкові Шахтар зіграє проти Монако після того, як на виїзді обіграв монегасків з рахунком 1:0. Гра відбудеться на стадіоні "Металіст" і розпочнеться о 22:00.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – МОНАКО

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Перший матч. Тиждень тому в Монако "гірники" здобули мінімальну перемогу і забезпечили собі заділ перед повторною грою.

Гол на 19-й хвилині забив півзахисник Педріньйо.

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Монако зіграв три тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Дуже невдало – дві поразки і нічия. З одним очком монегаски займають незвичне для себе 19-е місце – в зоні вильоту з Ліги 1.

Шахтар зіграв п'ять матчів в новому сезоні чемпіонату України. Підсумок – чотири перемоги і одна поразка, і команда Роберто Де Дзербі займає другий рядок в таблиці, поступаючись Динамо в 1 бал. На вихідних Шахтар розгромив Чорноморець 3:0.

Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчу в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в першому раунді Кубка УЄФА і обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски. Ну і зустріч тиждень тому – значить, перевага поки що на боці "гірників".

Як Шахтар готується до суперматчу з Монако:

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Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 22:00.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.45. На перемогу Шахтаря котирування 2.80, yа нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

А от на прохід в груповий етап фаворит – Шахтар. Коефіцієнт на успіх українського клубу дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20.

Отже, аналітики букмекерських контор вирахували ймовірність виходу Шахтаря в груповий етап – вона дорівнює 70% .

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І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
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1
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