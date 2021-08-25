Шахтар – Монако: букмекери підрахували ймовірність успіху "гірників"

Шахтар - фаворит на на вихід в групу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Ще один крок – і Україна отримає дві команди в груповому етапі Ліги чемпіонів. Сьогодні Шахтарю в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації потрібно закріпити успіх тижневої давності. Тоді команда Де Дзербі на виїзді обіграла Монако – 1:0.

Матч пройде на стадіоні "Металіст" в Харкові, початок о 22:00. Дивитися Шахтар – Монако онлайн можна на нашому сайті – у вигляді текстової трансляції з фото і відео-повторами.

Хто фаворит матчу? На думку букмекерів, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.28. На перемогу Шахтаря котирування 3.05, на нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

Хто фаворит на прохід? Аналітики ставлять на "гірників". Коефіцієнт на успіх українського клубу за сумою двох ігор дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20. Отже, аналітики букмекерських контор вирахували вірогідність виходу Шахтаря в груповий етап – вона дорівнює 70%.

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Скільки голів буде забито? Букмекери прогнозують, що сьогоднішній поєдинок буде злегка "на більше". З ймовірністю у 51% сьогодні глядачі в Харкові побачать три або більше забитих голи в основний час.

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