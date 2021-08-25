25 серпня 22:00
Шахтар --
Монако --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар – Монако: де і коли дивитися битву за Лігу чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 серпня, 15:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український клуб зіграє матч-відповідь проти бронзового призера чемпіонату Франції в Харкові. Розклад трансляцій матчу
Шахтар - Монако. Трансляції матчу-відповіді Ліги чемпіонів
Шахтар - Монако. Трансляції матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Сьогодні Шахтар у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрічається з Монако. Перша гра у Франції завершилася мінімальною перемогою українського клубу.

Реклама

Поєдинок пройде в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок матчу – о 22:00. Матч в прямому ефірі покажуть на супутникових каналах і в інтернеті.

Де дивитися матч Шахтар – Монако. У прямій трансляції гра буде показана на каналі MEGOGO Футбол 1 (в підписці). Також онлайн-трансляція матчу Шахтар – Монако у вигляді текстового онлайну з фото і відео-повторами пройде у нас на сайті.

Трансляції матчу Шахтар – Монако на супутниковому ТБ:

  • Матч ТВ (Росія);
  • EXXEN Digital (Туреччина);
  • Arena Sport 1 (Сербія);
  • Arena Sport 3 (Хорватія);
  • BT Sport 1 (Велика Британія);
  • Cosmote Sport 2 (Греція);
  • Digi Sport 2 (Румунія);
  • Polsat Sport Premium (Польща);
  • Sport 2 (Угорщина);
  • Telekom Sport 1 (Румунія);
  • RMC Sport 1 (Франція);
  • TSN Malta 7 (Мальта);
  • Nova Sport 3 (Чехія);
  • Eleven Sports 1 (Португалія).

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – МОНАКО

Реклама

Перший матч. Тиждень тому в Монако "гірники" здобули мінімальну перемогу і забезпечили собі заділ перед повторною грою.

Гол на 19-й хвилині забив півзахисник Педріньйо.

Гол Педріні вирішив результат першого матчу з Монако
Гол Педріні вирішив результат першого матчу з Монако / Фото: Getty Images

Монако зіграв три тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Дуже невдало – дві поразки і нічия. З одним очком монегаски займають незвичне для себе 19-е місце – в зоні вильоту з Ліги 1.

Шахтар зіграв п'ять матчів в новому сезоні чемпіонату України. Підсумок – чотири перемоги і одна поразка, і команда Роберто Де Дзербі займає другий рядок в таблиці, поступаючись Динамо 1 бал. На вихідних Шахтар розгромив Чорноморець 3:0.

Реклама

Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних поєдинки в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в першому раунді Кубка УЄФА і обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски. Ну і зустріч тиждень тому – значить, перевага поки що на боці "гірників".

Прогноз букмекерів. На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.45. На перемогу Шахтаря котирування 2.80, на нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

А от на прохід в груповий етап фаворит – Шахтар. Коефіцієнт на успіх українського клубу дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20.

Отже, аналітики букмекерських контор вирахували ймовірність виходу Шахтаря в груповий етап – вона дорівнює 70% .

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти