Шахтар – Монако: де і коли дивитися битву за Лігу чемпіонів

Український клуб зіграє матч-відповідь проти бронзового призера чемпіонату Франції в Харкові. Розклад трансляцій матчу

Шахтар - Монако. Трансляції матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Сьогодні Шахтар у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрічається з Монако. Перша гра у Франції завершилася мінімальною перемогою українського клубу.

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Поєдинок пройде в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок матчу – о 22:00. Матч в прямому ефірі покажуть на супутникових каналах і в інтернеті.

Де дивитися матч Шахтар – Монако. У прямій трансляції гра буде показана на каналі MEGOGO Футбол 1 (в підписці). Також онлайн-трансляція матчу Шахтар – Монако у вигляді текстового онлайну з фото і відео-повторами пройде у нас на сайті.

Трансляції матчу Шахтар – Монако на супутниковому ТБ:

Матч ТВ (Росія);

EXXEN Digital (Туреччина);

Arena Sport 1 (Сербія);

Arena Sport 3 (Хорватія);

BT Sport 1 (Велика Британія);

Cosmote Sport 2 (Греція);

Digi Sport 2 (Румунія);

Polsat Sport Premium (Польща);

Sport 2 (Угорщина);

Telekom Sport 1 (Румунія);

RMC Sport 1 (Франція);

TSN Malta 7 (Мальта);

Nova Sport 3 (Чехія);

Eleven Sports 1 (Португалія).

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – МОНАКО

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Перший матч. Тиждень тому в Монако "гірники" здобули мінімальну перемогу і забезпечили собі заділ перед повторною грою.

Гол на 19-й хвилині забив півзахисник Педріньйо.

Гол Педріні вирішив результат першого матчу з Монако / Фото: Getty Images

Монако зіграв три тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Дуже невдало – дві поразки і нічия. З одним очком монегаски займають незвичне для себе 19-е місце – в зоні вильоту з Ліги 1.

Шахтар зіграв п'ять матчів в новому сезоні чемпіонату України. Підсумок – чотири перемоги і одна поразка, і команда Роберто Де Дзербі займає другий рядок в таблиці, поступаючись Динамо 1 бал. На вихідних Шахтар розгромив Чорноморець 3:0.

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Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних поєдинки в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в першому раунді Кубка УЄФА і обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски. Ну і зустріч тиждень тому – значить, перевага поки що на боці "гірників".

Прогноз букмекерів. На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на перемогу команди Ковача становить 2.45. На перемогу Шахтаря котирування 2.80, на нічию виставлений коефіцієнт 3.45.

А от на прохід в груповий етап фаворит – Шахтар. Коефіцієнт на успіх українського клубу дорівнює 1.35, на монегасків – 3.20.

Отже, аналітики букмекерських контор вирахували ймовірність виходу Шахтаря в груповий етап – вона дорівнює 70% .