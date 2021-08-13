13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Шахтар – Металіст-1925: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Анатолій Дерека
13 серпня, 12:45
Донеччани зійдуться з харківською командою напередодні виїзду до Монако на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Шахтар та Металіст-1925 битимуться на НСК Олімпійський

У п'ятницю відбудеться матч 4-го туру чемпіонату України. У Києві донецький Шахтар прийме харківський Металіст-1925. Гра відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку – 19:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925

Донеччани та харків'яни набрали по 6 очок в трьох стартових турах, однак цей результат сприймається вболівальниками по-різному. Металіст-1925 вперше вийшов в еліту українського футболу і вже встиг здолати Рух і Чорноморець в домашніх іграх.

У свою чергу Шахтар не без певних проблем обіграв Інгулець та Львів, тоді як матч з Олександрією донецька команда провалила (1:2). Підопічні Де Дзербі вже відстали від Динамо на три очки, хоча вся чемпіонська гонка ще попереду.

Мабуть, основна увага Шахтаря зараз зосереджено на кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору донеччани двічі здолали бельгійський Генк, проте в раунді плей-офф на "гірників" чекає куди більш складний суперник в особі французького Монако.

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Не варто дивуватися, якщо Роберто Де Дзербі вдасться до ротації сьогодні. Відпочинок можуть отримати Марлон, Траоре, Алан Патрік і Маркос Антоніо. До того ж травми Педріньо і Соломона дають "зелене світло" Коноплянці на потрапляння в старт. Відмінний шанс для українця знову заявити про себе!

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є безперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.20, тоді як на перемогу Миная – 14.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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