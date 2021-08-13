13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Шахтер – Металлист-1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 августа, 12:45
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Дончане сойдутся с харьковской командой накануне выезда к Монако на матч плей-офф Лиги чемпионов
Шахтер и Металлист-1925 сразятся на НСК Олимпийский
Шахтер и Металлист-1925 сразятся на НСК Олимпийский

В пятницу состоится матч 4-го тура чемпионата Украины. В Киеве донецкий Шахтер примет харьковский Металлист-1925. Игра состоится на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка – 19:30.

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ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925

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Дончане и харьковчане набрали по 6 очков в трех стартовых турах, однако этот результат воспринимается болельщиками по-разному. Металлист-1925 впервые вышел в элиту украинского футбола и уже успел одолеть Рух и Черноморец в домашних играх.

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В свою очередь Шахтер не без определенных проблем обыграл Ингулец и Львов, тогда как матч с Александрией донецкая команда провалила (1:2). Подопечные Де Дзерби уже отстали от Динамо на три очка, хотя вся чемпионская гонка еще впереди.

Пожалуй, основное внимание Шахтера сейчас сосредоточено на квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора дончане дважды одолели бельгийский Генк, однако в раунде плей-офф "горняков" ожидает куда более непростой соперник в лице французского Монако.

Не стоит удивляться, если Роберто Де Дзерби прибегнет к ротации сегодня. Отдых могут получить Марлон, Траоре, Алан Патрик и Маркос Антонио. К тому же, травмы Педриньо и Соломона дают "зеленый свет" Коноплянке на попадание в старт. Отличный шанс для украинца вновь заявить о себе!

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.20, тогда как на победу Миная – 14.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Динамо Динамо Дин
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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2
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0
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Александрия Александрия Але
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2
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Забитые 3
Пропущеные 2
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Шахтер Шахтер Шах
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8
Колос Колос Кол
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Заря Заря Зар
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Результаты последних матчей: П В П
10
Минай Минай Мин
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Забитые 1
Пропущеные 2
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11
Рух Рух Рух
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Мариуполь Мариуполь Мар
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Верес Верес Вер
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Львов Львов Льв
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Черноморец Черноморец Чер
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0
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Ингулец Ингулец Инг
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Ворскла
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Днепр-1
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Александрия
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Шахтер
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6:3
6
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Металлист 1925
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6
8
Колос
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4
9
Заря
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6:4
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10
Минай
2
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Рух
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3:5
3
12
Мариуполь
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3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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