Шахтер – Металлист-1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Дончане сойдутся с харьковской командой накануне выезда к Монако на матч плей-офф Лиги чемпионов

Шахтер и Металлист-1925 сразятся на НСК Олимпийский

В пятницу состоится матч 4-го тура чемпионата Украины. В Киеве донецкий Шахтер примет харьковский Металлист-1925. Игра состоится на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка – 19:30.

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ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925

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Дончане и харьковчане набрали по 6 очков в трех стартовых турах, однако этот результат воспринимается болельщиками по-разному. Металлист-1925 впервые вышел в элиту украинского футбола и уже успел одолеть Рух и Черноморец в домашних играх.

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В свою очередь Шахтер не без определенных проблем обыграл Ингулец и Львов, тогда как матч с Александрией донецкая команда провалила (1:2). Подопечные Де Дзерби уже отстали от Динамо на три очка, хотя вся чемпионская гонка еще впереди.

Пожалуй, основное внимание Шахтера сейчас сосредоточено на квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора дончане дважды одолели бельгийский Генк, однако в раунде плей-офф "горняков" ожидает куда более непростой соперник в лице французского Монако.

Не стоит удивляться, если Роберто Де Дзерби прибегнет к ротации сегодня. Отдых могут получить Марлон, Траоре, Алан Патрик и Маркос Антонио. К тому же, травмы Педриньо и Соломона дают "зеленый свет" Коноплянке на попадание в старт. Отличный шанс для украинца вновь заявить о себе!

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.20, тогда как на победу Миная – 14.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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