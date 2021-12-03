Шахтар – Львів: де дивитись матч чемпіонату України

Шахтар VS Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Шахтар – Львів трансляція онлайн вже доступна на нашому сайті.

Де дивитись матч Шахтар Львів

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Футбол-1, субота, 11:55 (повтор)

Шахтар йде на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але поступається Динамо лише за різницею голів.

Протистоятиме сьогодні їм 12-а команда чемпіонату України. Щоправда, Львів зараз набрав хід, здобувши дві перемоги поспіль перед поїздкою до Києва.

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Втім, на думку букмекерів, шансів у Львова у матчі проти Шахтаря немає: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.

Сьогодні Шахтар знову не зможе розраховувати на Ісмаїлі та Фернандо, зате повернулися до ладу Судаков та Степаненко. До речі, вже тренується з основою Жуніор Мораєс, але він поки що не готовий виходити на поле.

У Львова через дискваліфікацію поєдинок пропустить головний півзахисник Іван Брікнер.

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Дивіться, як Шахтар та Львів грали між собою у першому колі: