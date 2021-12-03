4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шахтар – Львів: де дивитись матч чемпіонату України

Олександр Трикіша
3 грудня, 16:00
У п'ятницю, 3 грудня, донецький Шахтар прийматиме Львів у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України. Дивитися поєдинок можна на ТБ та в інтернеті

Шахтар VS Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Шахтар – Львів трансляція онлайн вже доступна на нашому сайті.

Де дивитись матч Шахтар Львів

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  • Футбол-1, субота, 11:55 (повтор)

Шахтар йде на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але поступається Динамо лише за різницею голів.

Протистоятиме сьогодні їм 12-а команда чемпіонату України. Щоправда, Львів зараз набрав хід, здобувши дві перемоги поспіль перед поїздкою до Києва.

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Втім, на думку букмекерів, шансів у Львова у матчі проти Шахтаря немає: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.

Сьогодні Шахтар знову не зможе розраховувати на Ісмаїлі та Фернандо, зате повернулися до ладу Судаков та Степаненко. До речі, вже тренується з основою Жуніор Мораєс, але він поки що не готовий виходити на поле.

У Львова через дискваліфікацію поєдинок пропустить головний півзахисник Іван Брікнер.

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Дивіться, як Шахтар та Львів грали між собою у першому колі: