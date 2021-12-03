Шахтер – Львов: где смотреть матч чемпионата Украины

Шахтер VS Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Поединок начнется в 17:00. Шахтер – Львов трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.
Где смотреть матч Шахтер Львов
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- Футбол-1, суббота, 11:55 (повтор)
Шахтер идет на втором месте в турнирной таблице Премьер0-лиге, но уступает Динамо только по разнице голов.
Противостоять сегодня им будет 12-я команда чемпионата Украины. Правда, Львов сейчас набрал ход, одержав две победы подряд перед поездкой в Киев.
Впрочем, по мнению букмекеров, шансов у Львова в матче против Шахтера нет: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.
Сегодня Шахтер снова не сможет рассчитывать на Исмаили и Фернандо, зато вернулись в строй Судаков и Степаненко. Кстати, уже тренируется с основной Жуниор Мораес, но он пока еще не готов выходить на поле.
У Львова из-за дисквалификации поединок пропустит основной полузащитник Иван Брикнер.
Смотрите, как Шахтер и Львов играли между собой в первом круге: