4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шахтер – Львов: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
3 декабря, 16:00
В пятницу, 3 декабря, донецкий Шахтер примет Львов в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины. Смотреть поединок можно на ТВ и в интернете

Шахтер VS Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок начнется в 17:00. Шахтер – Львов трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Шахтер Львов

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  • Футбол-1
  • Футбол-2
  • Футбол-1, суббота, 11:55 (повтор)

Шахтер идет на втором месте в турнирной таблице Премьер0-лиге, но уступает Динамо только по разнице голов.

Противостоять сегодня им будет 12-я команда чемпионата Украины. Правда, Львов сейчас набрал ход, одержав две победы подряд перед поездкой в Киев.

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Впрочем, по мнению букмекеров, шансов у Львова в матче против Шахтера нет: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

Сегодня Шахтер снова не сможет рассчитывать на Исмаили и Фернандо, зато вернулись в строй Судаков и Степаненко. Кстати, уже тренируется с основной Жуниор Мораес, но он пока еще не готов выходить на поле.

У Львова из-за дисквалификации поединок пропустит основной полузащитник Иван Брикнер.

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Смотрите, как Шахтер и Львов играли между собой в первом круге: