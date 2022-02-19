Шахтар та Динамо дзеркально закінчили матчі у Туреччині

Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні
Шахтар у 60-хвилинному спарингу на зборі в Туреччині зіграв унічию 0:0 із ФК Рига.
Після цього спарингу Шахтар повертається з Туреччини до України – 26 лютого у Харкові на "гірників" чекає матч 19-го туру чемпіонату України з Металістом-1925.
Матчі Шахтаря на зборах: 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка
- 24.01. Вольфсбергер (Австрія) – 4:1
- 28.01. Маріуполь (Україна) – 0:0
- 31.01. Црвена Звезда (Сербія) – 3:2
- 12.02. Шахтар Караганда (Казахстан) – 2:1
- 15.02. Маріуполь (Україна) – 1:2
- 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
- 19.02. Рига (Латвія) – 0:0
Динамо ж у суботу, 19 лютого, також розійшлося нульовою нічиєю у класичному, 90-хвилинному, контрольному матчі з узбекистанським Пахтакором.
Динамо ще залишається в Туреччині – 21 лютого команда Мірчі Луческу зіграє там спаринг із латвійським РФШ. Чемпіонат України має відновитись для киян грою з Інгульцем 26 лютого.
Матчі Динамо на зборах: 11 перемог, 3 нічиї
- 21.01. Атлетіко Пульпіленьо (Іспанія) – 4:0
- 22.01. Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
- 25.01. Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
- 27.01. Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
- 31.01. Лудогорець (Болгарія) – 4:1
- 02.02. Чукарички (Сербія) – 3:2
- 04.02. Левські (Болгарія) – 1:1
- 07.02. Рудар (Чорногорія) – 1:0
- 08.02. Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
- 10.02. Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
- 13.02. Інджія (Сербія) – 4:0
- 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
- 17.02. Валмієра (Латвія) – 2:0
- 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
- 21.02. РФШ (Латвія)