19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Шахтар та Динамо дзеркально закінчили матчі у Туреччині

Андрій Трофімов
19 лютого, 18:10
Контрольні поєдинки Динамо і Шахтаря, що відбулися водночас у Туреччині в суботу, 19 лютого, не принесли вболівальникам жодного гола

Шахтар і Динамо завершили спаринги з однаковим рахунком - 0:0 / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахтар у 60-хвилинному спарингу на зборі в Туреччині зіграв унічию 0:0 із ФК Рига.

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Після цього спарингу Шахтар повертається з Туреччини до України – 26 лютого у Харкові на "гірників" чекає матч 19-го туру чемпіонату України з Металістом-1925.

Матчі Шахтаря на зборах: 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка

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  • 24.01. Вольфсбергер (Австрія) – 4:1
  • 28.01. Маріуполь (Україна) – 0:0
  • 31.01. Црвена Звезда (Сербія) – 3:2
  • 12.02. Шахтар Караганда (Казахстан) – 2:1
  • 15.02. Маріуполь (Україна) – 1:2
  • 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
  • 19.02. Рига (Латвія) – 0:0

Динамо ж у суботу, 19 лютого, також розійшлося нульовою нічиєю у класичному, 90-хвилинному, контрольному матчі з узбекистанським Пахтакором.

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Динамо ще залишається в Туреччині – 21 лютого команда Мірчі Луческу зіграє там спаринг із латвійським РФШ. Чемпіонат України має відновитись для киян грою з Інгульцем 26 лютого.

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Матчі Динамо на зборах: 11 перемог, 3 нічиї

  • 21.01. Атлетіко Пульпіленьо (Іспанія) – 4:0
  • 22.01. Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
  • 27.01. Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
  • 31.01. Лудогорець (Болгарія) – 4:1
  • 02.02. Чукарички (Сербія) – 3:2
  • 04.02. Левські (Болгарія) – 1:1
  • 07.02. Рудар (Чорногорія) – 1:0
  • 08.02. Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
  • 10.02. Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Інджія (Сербія) – 4:0
  • 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Валмієра (Латвія) – 2:0
  • 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
  • 21.02. РФШ (Латвія)

Турнірна таблиця УПЛ