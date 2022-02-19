19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
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Шахтер и Динамо зеркально закончили матчи в Турции

Андрей Трофимов
19 февраля, 18:10
Контрольные поединки Динамо и Шахтера, состоявшиеся в одно и то же время в Турции в субботу, 19 февраля, не принесли болельщикам ни одного гола

Гранды УПЛ завершили спарринги с одинаковым счетом - 0:0 / Фото: Коллаж: Сегодня

Шахтер в 60-минутном спарринге на сборе в Турции сыграл вничью 0:0 с ФК Рига.

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После этого спарринга Шахтер возвращается из Турции в Украину – 26 февраля в Харькове "горняков" ждет матч 19-го тура чемпионата Украины с Металлистом-1925.

Матчи Шахтера на сборах: 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение

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  • 24.01. Вольфсбергер (Австрия) – 4:1
  • 28.01. Мариуполь (Украина) – 0:0
  • 31.01. Црвена Звезда (Сербия) – 3:2
  • 12.02. Шахтер Караганда (Казахстан) – 2:1
  • 15.02. Мариуполь (Украина) – 1:2
  • 18.02. Астана (Казахстан) – 3:0
  • 19.02. Рига (Латвия) – 0:0

Динамо же в субботу, 19 февраля, также разошлось нулевой ничьей в классическом, 90-минутном, контрольном матче с узбекистанским Пахтакором.

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Динамо еще остается в Турции – 21 февраля команда Мирчи Луческу еще сыграет там спарринг с латвийским РФШ. Чемпионат Украины должен возобновиться для киевлян игрой с Ингульцом 26 февраля.

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Матчи Динамо на сборах: 11 побед, 3 ничьи

  • 21.01. Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0
  • 22.01. Расинг Унион (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Реал Мурсия (Испания) – 3:1
  • 27.01. Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
  • 31.01. Лудогорец (Болгария) – 4:1
  • 02.02. Чукарички (Сербия) – 3:2
  • 04.02. Левски (Болгария) – 1:1
  • 07.02. Рудар (Черногория) – 1:0
  • 08.02. Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0
  • 10.02. Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Инджия (Сербия) – 4:0
  • 15.02. Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Валмиера (Латвия) – 2:0
  • 19.02. Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
  • 21.02. РФШ (Латвия)

Турнирная таблица УПЛ