Шахтар – Дніпро-1: о котрій початок і де дивитися центральний матч УПЛ

Шахтар vs Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Перед стартовим поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів з Шерифом Шахтар у чемпіонаті України грає сьогодні з Дніпром-1 у чемпіонаті України. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 доступний на нашому сайті.
Розклад трансляцій матчу Шахтар – Дніпро-1
- Канал "Футбол 1", прямий ефір; 11 вересня, 19:30
- Сервіс OLL.TV (у підписці ), прямий ефір
- Канал "Футбол 2", 12 вересня о 06:00, повтор
- Канал "Футбол 1", 12 вересня о 10:30, повтор
Порівняння складів
Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (183,8 млн євро) в 13 разів дорожчий за кадрову обойму дніпрян (14,4 млн євро).
Як справи в УПЛ
На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії і зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.
Дніпро-1 виступає за одним ігровим графіком із Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовичевича набрала 13 очок, але різниця м'ячів у неї дещо гірша, тому в таблиці вона четверта.
Дивіться, як Шахтар і Дніпро-1 раніше грали в УПЛ