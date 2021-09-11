Шахтар – Дніпро-1: о котрій початок і де дивитися центральний матч УПЛ

Шахтар vs Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Перед стартовим поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів з Шерифом Шахтар у чемпіонаті України грає сьогодні з Дніпром-1 у чемпіонаті України. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 доступний на нашому сайті.

Розклад трансляцій матчу Шахтар – Дніпро-1

Канал "Футбол 1", прямий ефір; 11 вересня, 19:30

Сервіс OLL.TV (у підписці ), прямий ефір

Канал "Футбол 2", 12 вересня о 06:00, повтор

Канал "Футбол 1", 12 вересня о 10:30, повтор

Порівняння складів

Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (183,8 млн євро) в 13 разів дорожчий за кадрову обойму дніпрян (14,4 млн євро).

Як справи в УПЛ

На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії і зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Дніпро-1 виступає за одним ігровим графіком із Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовичевича набрала 13 очок, але різниця м'ячів у неї дещо гірша, тому в таблиці вона четверта.

Дивіться, як Шахтар і Дніпро-1 раніше грали в УПЛ