11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 54’
Металіст 1925 0
Динамо 1
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Шахтар – Дніпро-1: о котрій початок і де дивитися центральний матч УПЛ

Олег Люлька
11 вересня, 17:36
Поєдинок "гірників" і дніпрян у сьомому турі Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 11 вересня, о 19:30 на НСК "Олімпійський". Гру покажуть на ТБ і в інтернеті

Шахтар vs Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Перед стартовим поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів з Шерифом Шахтар у чемпіонаті України грає сьогодні з Дніпром-1 у чемпіонаті України. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 доступний на нашому сайті.

Розклад трансляцій матчу Шахтар – Дніпро-1

  • Канал "Футбол 1", прямий ефір; 11 вересня, 19:30
  • Сервіс OLL.TV (у підписці ), прямий ефір
  • Канал "Футбол 2", 12 вересня о 06:00, повтор
  • Канал "Футбол 1", 12 вересня о 10:30, повтор

Порівняння складів

Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (183,8 млн євро) в 13 разів дорожчий за кадрову обойму дніпрян (14,4 млн євро).

Як справи в УПЛ

На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії і зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Дніпро-1 виступає за одним ігровим графіком із Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовичевича набрала 13 очок, але різниця м'ячів у неї дещо гірша, тому в таблиці вона четверта.

Дивіться, як Шахтар і Дніпро-1 раніше грали в УПЛ

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