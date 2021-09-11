Шахтер – Днепр-1: во сколько начало и где смотреть центральный матч УПЛ

Шахтер vs Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед стартовым поединком группового раунда Лиги чемпионов с Шерифом Шахтер в чемпионате Украины играет сегодня с Днепром-1 в чемпионате Украины. Онлайн Шахтер – Днепр-1 доступен на нашем сайте.

Расписание трансляций матча Шахтер – Днепр-1

Канал "Футбол 1", прямой эфир; 11 сентября, 19:30

Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир

Канал "Футбол 2", 12 сентября в 06:00, повтор

Канал "Футбол 1", 12 сентября в 10:30, повтор

Сравнение составов

Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (183,8 млн евро) в 13 раз дороже кадровой обоймы днепрян (14,4 млн евро).

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков, но разница мячей у нее чуть похуже, потому в таблице она четвертая.

Смотрите, как Шахтер и Днепр-1 ранее играли в УПЛ