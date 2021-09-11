11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 42’
Металлист 1925 0
Динамо 0
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Шахтер – Днепр-1: во сколько начало и где смотреть центральный матч УПЛ

Олег Люлька
11 сентября, 17:36
Поединок "горняков" и днепрян в седьмом туре Премьер-лиги начнется в субботу, 11 сентября, в 19:30 на НСК "Олимпийский". Игру покажут на ТВ и в интернете

Шахтер vs Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед стартовым поединком группового раунда Лиги чемпионов с Шерифом Шахтер в чемпионате Украины играет сегодня с Днепром-1 в чемпионате Украины. Онлайн Шахтер – Днепр-1 доступен на нашем сайте.

Расписание трансляций матча Шахтер – Днепр-1

  • Канал "Футбол 1", прямой эфир; 11 сентября, 19:30
  • Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир
  • Канал "Футбол 2", 12 сентября в 06:00, повтор
  • Канал "Футбол 1", 12 сентября в 10:30, повтор

Сравнение составов

Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (183,8 млн евро) в 13 раз дороже кадровой обоймы днепрян (14,4 млн евро).

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков, но разница мячей у нее чуть похуже, потому в таблице она четвертая.

Смотрите, как Шахтер и Днепр-1 ранее играли в УПЛ

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