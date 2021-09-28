28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 2’
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Інтер: стартові склади матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
28 вересня, 19:03
Шахтар і Інтер опублікували стартові склади на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Команди спробують здобути першу перемогу в турнірі

Шахтар і Інтер назвали склади на матч Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч Ліги чемпіонів пройде на "Олімпійському" і почнеться о 19:45. Шахтар – Інтер дивитися онлайн можна на нашому сайті.

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Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрік, Матвієнко, Траоре, Ісмаїлі, Педрінйо

Запасні: Трубін, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корнієнко, Сікан Бондар

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Інтер: Ханданович, Думфріс, де Врей, Весіно, Джеко, Мартінес, Барелла, Димарко, Шкріньяр, Брозовіч, Бастоні

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Раноккія, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Відаль, Д'Амброзіо, Дарміан

Відзначимо, що в першому турі обидві команди зазнали поразки – Шахтар поступився Шерифу, а Інтер програв Реалу. Так що сьогодні хтось із них може здобути першу перемогу в турнірі. Що про це думають букмекери.

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