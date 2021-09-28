Шахтар – Інтер: стартові склади матчу Ліги чемпіонів

Шахтар і Інтер назвали склади на матч Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч Ліги чемпіонів пройде на "Олімпійському" і почнеться о 19:45. Шахтар – Інтер дивитися онлайн можна на нашому сайті.

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Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрік, Матвієнко, Траоре, Ісмаїлі, Педрінйо

Запасні: Трубін, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корнієнко, Сікан Бондар

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Інтер: Ханданович, Думфріс, де Врей, Весіно, Джеко, Мартінес, Барелла, Димарко, Шкріньяр, Брозовіч, Бастоні

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Раноккія, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Відаль, Д'Амброзіо, Дарміан

Відзначимо, що в першому турі обидві команди зазнали поразки – Шахтар поступився Шерифу, а Інтер програв Реалу. Так що сьогодні хтось із них може здобути першу перемогу в турнірі. Що про це думають букмекери.