28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахер – Интер: стартовые составы матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
28 сентября, 19:03
Шахтер и Интер опубликовали стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды попробуют одержать первую победу в турнире

Шахтер и Интер назвали состав на матч Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч Лиги чемпионов пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:45. Шахтер – Интер смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан Бондарь

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Интер: Ханданович, Думфрис, де Врей, Весино, Джеко, Мартинес, Барелла, Димарко, Шкриньяр, Брозович, Бастони

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д’Амброзио, Дармиан

Отметим, что в первом туре обе команды потерпели поражения – Шахтер уступил Шерифу, а Интер проиграл Реалу. Так что сегодня кто-то из них может одержать первую победу в турнире. Что об этом думают букмекеры.

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