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Янг Бойз --
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Динамо --
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Барселона --
Баварія --
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Челсі --
Зеніт --
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Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
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Спортинг --
Аякс --
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Інтер --
Реал --
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15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Дніпро-1 --
Верес --
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Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
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Сезон відкриють фіналісти: УХЛ опублікувала календар нового сезону

Олександр Трикіша
13 вересня, 23:36
У новому сезоні Української хокейної ліги візьмуть участь вісім команд, а глядачі стануть свідками 168 матчів! Старт сезону намічений на 17 вересня

УХЛ опублікувала календар на новий сезон / Фото: УХЛ

Українська хокейна ліга опублікувала календар матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22. регулярний сезон розпочнеться 17 вересня матчем між фіналістами минулого сезону – "Донбасом" і "Соколом".

Розклад 1-го туру:

17 вересня 2021, п'ятниця

  • Донбас – Сокіл

18 вересня 2021, субота

  • Маріуполь – Білий Барс

19 вересня 2021, неділя

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  • Краматорськ – Кременчук
  • Дніпро – Рулава Одд

Регулярний чемпіонат буде складатися з 168 матчів. Отже, кожна команда проведе по 42 матчі (21 – вдома, 21 – на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.

Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-офф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал – до чотирьох перемог.

ХК Донбас дебютував в Лізі чемпіонів / Фото: ХК "Донбас"

Команда, яка зайняла перше місце за підсумками регулярного чемпіонату, потрапить відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли з 2-го по 7-е місця.

Раніше ми писали, що в Україні створили Молодіжну хокейну лігу. Вона створена, щоб надати молодим хокеїстам практику і можливість досягнення необхідного ігрового рівня, щоб стати професійними хокеїстами.

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