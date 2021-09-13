14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
13 сентября 19:30 Видео
Верес 1
Львов 0
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Сезон откроют финалисты: УХЛ опубликовала календарь нового сезона

Александр Трикиша
13 сентября, 23:36
В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие восемь команд, а зрители станут свидетелями 168 матчей! Старт сезона намечен на 17 сентября

УХЛ опубликовала календарь на новый сезон / Фото: УХЛ

Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22. регулярный сезон начнется 17 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – "Донбассом" и "Соколом".

Расписание 1-го тура:

17 сентября 2021, пятница

  • Донбасс – Сокол

18 сентября 2021, суббота

  • Мариуполь – Белый Барс

19 сентября 2021, воскресенье

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  • Краматорск – Кременчуг
  • Днепр – Рулава Одд

Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Как и в прошлом сезоне состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед.

ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, попадет сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие со 2-го по 7-е места.

Ранее мы писали, что в Украине создали Молодежную хоккейную лигу. Она создана, чтобы предоставить молодим хоккеистам практику и возможность достижения необходимого игрового уровня, чтобы стать профессиональными хоккеистами.

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