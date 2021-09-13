Сезон откроют финалисты: УХЛ опубликовала календарь нового сезона

УХЛ опубликовала календарь на новый сезон / Фото: УХЛ

Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22. регулярный сезон начнется 17 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – "Донбассом" и "Соколом".

Расписание 1-го тура:

17 сентября 2021, пятница

Донбасс – Сокол

18 сентября 2021, суббота

Мариуполь – Белый Барс

19 сентября 2021, воскресенье

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Краматорск – Кременчуг

Днепр – Рулава Одд

Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Как и в прошлом сезоне состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед.

ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, попадет сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие со 2-го по 7-е места.

Ранее мы писали, что в Украине создали Молодежную хоккейную лигу. Она создана, чтобы предоставить молодим хоккеистам практику и возможность достижения необходимого игрового уровня, чтобы стать профессиональными хоккеистами.