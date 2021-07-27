Сестру Роналду забрали до лікарні з коронавірусом. А вона вважала вірус обманом

Родичка відомого футболіста хворіє на COVID-19 вже другий тиждень, але в п'ятницю їй стало гірше і терміново потрібна була госпіталізація

Кріштіану Роналду і Катя Авейру / Фото: Instagram

Сестра нападника туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, Катя Авейру, розповіла про зараження і госпіталізацію. Раніше Роналду визначився з клубом і повідомив про своє рішення Ювентус.

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"Я хворію з 17 липня, була в ізоляції вдома і почувала себе дуже добре. Симптоми майже не виявлялися. На жаль, з минулої п'ятниці мені стало гірше. У мене почалася пневмонія в результаті проклятого вірусу, коротше, мене поклали до лікарні. Нині я, дотримуючись усіх правил, видужую, слава богу", – написала Авейру в Instagram.

А адже восени сестра Роналду назвала коронавірус обманом після зараження футболіста напередодні матчу збірної.

Зазначимо, що сестра знаменитого футболіста відома як виконавиця поп-балад, хоча в останні роки зайнялася і бізнесом. На зорі своєї кар'єри вона навіть брала собі псевдонім Роналда, але пізніше відмовилася від нього.