Сенсацію всієї Ліги чемпіонів створив українець! Шериф в Мадриді обіграв Реал (відео)

Шериф радіє перемозі над Реалом / Фото: REUTERS

У стартовому турі групового етапу Шериф вдома обіграв Шахтар. Сенсаційний результат списали на недооцінку суперника і неймовірну мотивацію молдавської команди – все-таки це був дебют в Лізі чемпіонів.

Однак сьогодні Шериф на виїзді обіграв сам мадридський Реал! Рахунок в матчі на 25-й хвилині відкрив Жасур Яхшібоєв, а асистував йому... Кріштіану. Трохи не той, правда. Цей Кріштіану представляє Бразилію.

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У другому таймі Реал зусиллями Каріма Бензема рахунок зрівняв, але утримати хоча б нічию господарям поля не вдалося.

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На 90-й хвилині Себастьєн Тілль забив другий м'яч Шерифа і приніс своїй команді перемогу. До речі, вийти вперед молдавани могли ще раніше, але їх м'яч скасували після використання VAR.

Після двох турів Шериф зі стовідсотковим результатом очолює турнірну таблицю групи D. Браво, Вернидуб!

Нагадаємо, що в паралельному матчі Шахтар зіграв внічию з Інтером . Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії Інтер в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, але так і не зміг відкрити рахунок.