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Бешикташ 0
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Шахтер 0
Интер 0
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ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
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Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
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Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
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Сенсацию всей Лиги чемпионов сотворил украинец! Шериф в Мадриде обыграл Реал (видео)

Александр Трикиша
29 сентября, 00:06
Скромный молдавский Шериф под руководством украинского тренера Юрия Вренидуба сотворил вторую подряд сенсацию в Лиге чемпионов. Но эта – куда масштабнее!

Шериф радуется победе над Реалом / Фото: REUTERS

В стартовом туре группового этапа Шериф дома обыграл Шахтер. Сенсационный результат списали на недооценку соперника и невероятную мотивацию молдавской команды – все-таки это был дебют в Лиге чемпионов.

Однако сегодня Шериф на выезде обыграл сам мадридский Реал! Счет в матче на 25-й минуте открыл Жасур Яхшибоев, а ассистировал ему… Криштиану. Немного не тот, правда. Этот Криштиану представляет Бразилию.

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Во втором тайме Реал усилиями Карима Бензема счет сравнял, но удержать хотя бы ничью хозяевам поля не удалось.

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На 90-й минуте Себастьен Тилль забил второй мяч Шерифа и принес своей команде победу. Кстати, выйти вперед молдаване могли еще раньше, но их мяч отменили после использования VAR.

После двух туров Шериф со стопроцентным результатом возглавляет турнирную таблицу группы D. Браво, Вернидуб!

Напомним, что в параллельном матче Шахтер сыграл вничью с Интером. Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, но так и не смог открыть счет.

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