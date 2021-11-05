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Сенсація на чемпіонаті світу з боксу: 19-річний українець пробився у фінал першості

Сергій Шаховець
5 листопада, 00:07
Український боксер Юрій Захарєєв вийшов у фінал XXI чемпіонату світу з боксу серед чоловіків у ваговій категорії до 71 кг

Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу / Фото: Федерація боксу України

У четвер, 4 листопада, у Белграді відбулися півфінальні поєдинки чемпіонату світу-2021 серед чоловіків. 19-річний український боксер Юрій Захарєєв здобув яскраву перемогу над своїм суперником – Сарханом Алієвим із Азербайджану.

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Початок поєдинку змусив похвилюватися, адже перший раунд судді віддали супернику Юрія. Але потім український боєць зумів переламати перебіг поєдинку і вже не залишив шансів опоненту.

У результаті судді одноголосно визначили Захарєєва у переможці з рахунком 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 та 29-28.

Чемпіонат світу з боксу 2021

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Белград (Сербія), 27.10–06.11.2021

Вагова категорія до 71 кг

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Українець Юрій Захарєєв у фіналі світової першості!

Його суперником у битві за золото 6 листопада буде представник Росії Вадим Мусаєв, який у своєму півфіналі переміг албанця Албана Бекірі

Дивіться повний бій Юрій Захарєєв (Україна) – Сархан Алієв (Азербайджан)